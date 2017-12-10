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Bingöl’de Bidonlarla Gömülü Yaşam Malzemesi Ele Geçirildi

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Bingöl’de Bidonlarla Gömülü Yaşam Malzemesi Ele Geçirildi
Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlarda bidonlarla gömülü 175 kilogram un ele geçirildi.

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlarda bidonlarla gömülü 175 kilogram un ele geçirildi.

Bingöl Valiliği, Genç ilçesi sınırlarında, bölücü terör örgütünün kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla operasyon yapıldığını bildirdi. Açıklamada, "Toprağa gömülü vaziyette 5 jelikan bidon içerisinde 7 adet 25 kilogramlık çuval içerisinde toplam 175 kilogram un ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada güvenlik güçlerin, bölge halkının da desteğiyle kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü aktarıldı.

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