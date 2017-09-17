Bingöl’de Çamlık Yangını

Bingöl'ün Genç ilçesinde çamlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çamlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Genç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çamlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çamlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ilçe belediyesine ait 3 itfaiye aracı ile bir iş makinesi yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, çamlık alanda çok sayıda ağaç zarar gördü.