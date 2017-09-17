  • BIST 107.742
  • Altın 145,962
  • Dolar 3,4391
  • Euro 4,1064
  • Samsun 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 34 °C
  • İzmir 33 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 24 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 36 °C
  • Rize 27 °C
  • Trabzon 26 °C

Bingöl’de Çamlık Yangını

» »
Bingöl’de Çamlık Yangını
Bingöl'ün Genç ilçesinde çamlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çamlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Genç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çamlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çamlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ilçe belediyesine ait 3 itfaiye aracı ile bir iş makinesi yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, çamlık alanda çok sayıda ağaç zarar gördü.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dargeçit’te Üs Bölgesine Saldırı17 Eylül 2017 Pazar 18:13
  • Trafik Işıklarına Çarparak Durabildi17 Eylül 2017 Pazar 18:08
  • Eruh’ta 9 Terörist Öldürüldü17 Eylül 2017 Pazar 17:48
  • Çukurca’da 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi, 4 Terörist Teslim Oldu17 Eylül 2017 Pazar 17:38
  • Trafik Kazasında Karnındaki Bebeğini Kaybetti17 Eylül 2017 Pazar 17:33
  • Şarampole Yuvarlanan Midibüste Ölenlerin Tamamının İsmi Belli Oldu17 Eylül 2017 Pazar 17:28
  • Kulu’da Trafik Kazası: 1 Yaralı17 Eylül 2017 Pazar 17:08
  • Hakkari’de Bir Pkk’lı Etkisiz Hale Getirildi17 Eylül 2017 Pazar 17:03
  • Samsunda Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 5 Yaralı17 Eylül 2017 Pazar 16:43
  • Van’da Bir Erkek Ölü Bulundu17 Eylül 2017 Pazar 16:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti