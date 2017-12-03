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Bingöl’de "Erişilebilirlik" Standı Kuruldu

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Bingöl’de "Erişilebilirlik" Standı Kuruldu
Bingöl'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle "Erişilebilirlik" standı kuruldu.

Bingöl'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle "Erişilebilirlik" standı kuruldu.

Bingöl Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından merkez Dörtyol saat kulesi önünde kurulan "Erişilebilirlik" standını Bingöl Valisi Ali Mantı ve engelli dernekleri ziyaret ederek açıklama yaptı.

Engelli dernekleri adına konuşan Altı Nokta Körler Derneği Bingöl Şube Başkanı Mücahit Korkuata, engellilerin sadece özel günlerde hatırlanmaması gerektiğini söyledi.

Devletin tüm imkanlarını engelli bireylere de hakkaniyet içinde dağıttığını vurgulayan Vali Ali Mantı ise, "Ülkemiz gelişmesiyle beraber Allah'a şükür bütün vatandaşlarına imkanlardan, nimetlerden faydalandırdığı gibi engellilerimizi de bütün imkanlardan faydalandırılıyor. Devletimiz her türlü imkanlarını, kabiliyetlerini vatandaşlarına ve ayrıca engelli vatandaşlarımıza hakkaniyetli bir şekilde dağıtmaya devam ediyor. Ülkemiz gelişiyor ve geliştikçe bu imkanlar daha da fazla devam edecektir. Bingöl'deki kardeşlerimizin kendi aralarındaki kaynaşmalarından, dayanışmalarından son derece mutluyuz. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz, tüm personelleri ile birlikte bütün çalışmaları yapmaktadır. Engelli kardeşlerimizle iyi ilişkiler içindeler"ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Vali Ali Mantı'nın yanı sıra, Belediye Başkan Vekili Halim Sugü, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Emin Çakan, engelli dernekleri temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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