Bingöl’de ‘İtfaiyeye Yol Ver’ Çağrısı

Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürü Faik Artan, sürücülere çağrıda bulunarak acil durumlarda itfaiye araçlarına yol verilmesini istedi.

Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürü Faik Artan, sürücülere çağrıda bulunarak acil durumlarda itfaiye araçlarına yol verilmesini istedi.

Artan, yaptığı açıklamada, kent genelinde meydana gelen yangınlarda zamanla yarışan itfaiye ekiplerinin trafikte zor anlar yaşadığını aktardı.

İtfaiye ile benzeri acil müdahale araçlarının trafikte geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu anımsatan Artan, "İtfaiye ekiplerimiz, gelen yangın ihbarının ardından olay yerine en kısa sürede varmak için adeta zamanla yarışırlar. Can ve mal kaybını minimize etmek, yangında zamanında müdahale ederek, kontrol altına almak için yola koyulan ekiplerimiz, zaman zaman bilinçsiz ve duyarsız sürücülerin engeline takılırlar. Trafikte itfaiye araçlarına yol vermeyen sürücüler, yaşanabilecek ölüm ve mal kayıplarının sebebi olabilirler"dedi.

Sürücülerin trafik kurallarına uyması gerektiğini belirten Artan, acil durumlarda geçiş yapmak isteyen itfaiye araçlarına yol verilmesi gerektiğini belirtti.

Araç sahiplerine çağrıda bulunan Artan,"İtfaiye araçları ve acil durumlarda geçiş yapmak isteyen araçlara lütfen yol açın. Her geçen dakika, ölümlere, maddi ve manevi kayıplara sebebiyet verebilir. Yangın felaketi, trafik kazası, doğa felaketleri gibi durumlarda önemli görevler üstlenen ekiplerimiz trafik engeline takılmasın. Tüm sürücülerimizi biraz empati kurmaya davet ediyorum. Diğer yandan itfaiye sirenini duyar duymaz yol açan ve geçişi sağlayan duyarlı vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

2017 yılında yapılan çalışmalara dair bilgi de veren Artan, "Ekiplerimiz yıl içerisinde 115 ev, odunluk, çatı ve bahçe yangını ile 218 ot, anız, çöp ve orman yangınına başarıyla müdahale etti. 8 trafik kazası olayına giden ekiplerimiz, ayrıca kış aylarında 45 buzlanma, 45 kapı açma , 18 asansör sıkışması, 22 hayvan kurtarma olayına müdahale etmiştir. Yaz aylarında bin ton su taşıyarak kaldırım ve yolları yıkayan ekiplerimiz, yıl içerisinde 7 yangın ve kurtartma tatbikatı gerçekleştirdi"diyerek bilgi verdi.