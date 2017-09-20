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Bingöl’de Kardeşlik Sofrası Kuruldu

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Bingöl’de Kardeşlik Sofrası Kuruldu
Kardeş şehirler projesi nedeniyle Bingöl'de bulunan Gümüşhaneli heyet,kardeşlik sofrasında ağırlandı.

Kardeş şehirler projesi nedeniyle Bingöl'de bulunan Gümüşhaneli heyet,kardeşlik sofrasında ağırlandı.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde yürütülen "Kardeş Şehirler Projesi" kapsamında "Gümüşhane-Bingöl Buluşması" etkinlikleri Haserek Kayak Merkezi'nde devam etti. Burada davul zurna eşliğinde karşılanan heyet, Bingöl Belediyesince kurulan kardeşlik sofrasında ağırlandı.

Bingöl Valisi Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve kurum müdürlerinin katıldığı program, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Barakazi, proje kapsamında Bingöl'de bulunan Gümüşhaneli heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

İki şehir arasında gönül köprüsü kurulduğunu ifade eden Başkan Barakazi," İçişleri Bakanlığımız himayesinde yürütülen "Kardeş Şehirler Projesi'nin büyük yararlar sağlayacağı inancındayım. Proje sayesinde Gümüşhane ile olan ilişkilerimiz güçlenecek, kardeşlik duygularımız pekişecek. Cuma gününe kadar burada kalacak olan kardeşlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya özen göstereceğiz"dedi.

Davul zurna eşliğinde kardeşlik halayı çeken heyet, daha sonra Haserek Kayak Merkezi'ni gezerek Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdal Arıkan'dan bilgi aldı.

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