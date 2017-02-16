  • BIST 88.129
  • Altın 146,175
  • Dolar 3,6743
  • Euro 3,9061
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 0 °C

Bingöl’de Okul Servisleri Gps Sistemiyle Takip Edilecek

» »
Bingöl’de Okul Servisleri Gps Sistemiyle Takip Edilecek
Bingöl'de Vali Yardımcısı Cevat Gün başkanlığında gerçekleştirilen öğrencilerin taşıma güvenliği toplantısında, öğrenci taşıma servislerine...

Bingöl'de Vali Yardımcısı Cevat Gün başkanlığında gerçekleştirilen öğrencilerin taşıma güvenliği toplantısında, öğrenci taşıma servislerine GPS takılması kararlaştırıldı.

2016-2017 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin başlaması nedeniyle, okul çağındaki çocukların servis araçlarında huzur ve güven içinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla Vali Yardımcısı Cevat Gün başkanlığında öğrencilerin taşıma güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı, Belediye Başkanlığı, Karayolları 84. Şube Şefliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri ve okul müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, öğrenci servislerine GPS sistemi katılması kararlaştırıldı.

Toplantıda, alınan kararlar şöyle sıralandı:

"Çocukların taşınmaya başlandığı okul ve evlerine bırakıldıkları saatleri ailelere duyurmak amacıyla SMS veya Whatsapp mesajları gönderilecek. Okul yönetimlerinin öğrenci taşımacılığı yapacak servis araçları ve şoförlerini servis taşımacılığına yeterli olup olmadığını inceleyecek. Araç sigorta ve muayeneleri titizlikle takip edilecek. Çocukların emniyet kemeri kullanımı sağlanacak. Araçlara taşıma sınırı üzerinde öğrenci alınıp alınmadığı takip edilecek. Çocuklara trafik bilinci aşılanması ve trafikteki doğru davranışların yaşam biçimi olmasının benimsenmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Özellikle taşımalı eğitim kapsamında, uzak mesafelerden il-ilçe merkezlerindeki okullara öğrenci taşıyan araçlar yağış, gizli buzlanma ve benzeri riskli hava ve yol koşullarında araçlarını güvenle sürebilmelerini sağlamak amacıyla, kış lastiği başta olmak üzere araçların teknik donanımı, kurallara ve şartlara uygunluğu yönünden denetlenecek. Öğrenci taşıma servislerine GPS takılacak."

Bingöl’de Okul Servisleri Gps Sistemiyle Takip Edilecek

Bingöl’de Okul Servisleri Gps Sistemiyle Takip Edilecek

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yüreğirli Engellilerin Avusturya Gezisi16 Şubat 2017 Perşembe 13:33
  • Kumru’ya Dev Yatırım16 Şubat 2017 Perşembe 13:33
  • Tarhan: “Sel Felaketinin Nedeni Geçmişte Yapılan Hatalar”16 Şubat 2017 Perşembe 13:33
  • Dev Konut Projesinin İhalesi 22 Şubat’ta16 Şubat 2017 Perşembe 13:30
  • Yunusemre’de İbadethaneler Temizleniyor16 Şubat 2017 Perşembe 13:30
  • Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Toplantısı16 Şubat 2017 Perşembe 13:30
  • Ak Partili Şahin, “ Farklılıklarımızı Zenginleştiren Bir Milletiz”16 Şubat 2017 Perşembe 13:30
  • Hakkari’de Kar Temizleme Çalışması16 Şubat 2017 Perşembe 13:30
  • Ak Kadınlar Referandum Çalışmalarını Hızlandırdı16 Şubat 2017 Perşembe 13:30
  • Dağeteği Mahallesinde Yol Çalışmaları16 Şubat 2017 Perşembe 13:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti