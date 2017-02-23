Bingöl’de Pkk’nın Silah Deposu Çökertildi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü PKK'ya ait içerisinde el bombaları, amonyum nitrat gübresi, makineli tüfek ve çok sayıda mühimmatın...

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü PKK'ya ait içerisinde el bombaları, amonyum nitrat gübresi, makineli tüfek ve çok sayıda mühimmatın yer aldığı silah deposu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı birlikleri tarafından merkez Dallıtepe köyü kırsalında "Şehit Korucu Hasan Kızılboğa-11" operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyon kapsamında bir boş ağıl ile bir depo ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Operasyon kapsamında 2 adet PKMS (bixi) makineli tüfek, 3 bin adet 7,62 PKMS (bixi) mühimmatı, 16 adet el bombası, 10 kilogram patlayıcı madde, 1 ton amonyum nitrat gübre, 3 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 3 adet RPG-7 roketatar sevk mühimmatı, 1 adet AK-47 Kaleşnikof şarjörü, 100 adet 5,56 mm M-16 mühimmatı, 1 adet 12,7 mm Zagros silahı mühimmatı, 3 adet hücum yeleği, 20 adet örgüt kıyafeti, 20 adet şemsiye, 50 kilogram un ve 5 adet şarjör kütüklüğü ele geçirilmiştir" denildi.

Operasyon kapsamında bir şüpheli şahsın gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, terörle mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürüleceği vurgulandı.