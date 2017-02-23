Bingöl’de Pkk’ya Büyük Darbe

Bingöl'de Ocak-Şubat 2017'de terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine büyük darbe vuruldu.

Bingöl'de Ocak-Şubat 2017'de terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine büyük darbe vuruldu. 10 sığınağın imha edildiği operasyonlarda, çok sayıda mühimmat ve tonlarca gıda malzemesi ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler, zorlu kış şartlarına rağmen terörle mücadeleyi kararlı bir şekilde yürütüyor. Son iki ayda gerçekleştirilen "Şehit Piyade Binbaşı Turgay Çelik", "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Lokman Dargın", "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Metin Kıldış" ve "Şehit Güvenlik Korucusu Hasan Kızılboğa" operasyonlarında terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu.

10 sığınak imha edildi

25 yılın en sert kışının yaşandığı kenttin kırsal kesimlerinde operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, Bingöl merkez, Genç, Kiğı ve Yedisu ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 10 sığınağı imha etti. Sığınaklarda, 1 ton 690 kilogram un, 240 kilogram bulgur, 400 adet hazır çorba, 260 kilogram türlü konserve, 273 kilogram makarna, 225 kilogram şeker, 200 kilogram pirinç, 155 kilogram çay, 110 kilogram peynir, 100 kilogram kırmızı mercimek,100 kilogram kuru fasulye, 120 paket kuru maya, 110 kilogram zeytin, 85 kilogram tuz, 70 kilogram salça, 139 kilogram sıvıyağ, 37 kilogram tahin, 26 kilogram pekmez, 13 kilogram dut pekmezi, 50 adet kumanya, 20 adet piknik tüpü, 27 adet büyük tüp, 60 kilogram turşu ve 50 kilogram nohut da ele geçirilerek, imha edildi.

Ayrıca, 4 bombalı araç saldırısında kullanılabilecek 1,5 ton amonyum nitrat gübre, 500 kilogram amonyum nitrat gübre ile hazırlanmış patlayıcı madde, bomba yapımında kullanılmak üzere 600 metre kablo, bombalı eylemlerde kullanılabilecek 3 adet tüp ve 30 litre mazot ele geçirildi.

Merkez Oğuldere köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, helikopterlere karşı kullanılan Zagros silahı ile silaha ait bin mermi de ele geçirilen mühimmat içerisinde yer aldı.

17 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK operasyonları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarla çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Mahkemelere sevk edilen şüphelilerden 17'si, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.