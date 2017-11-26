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Bingöl’de Pkk’ya Kış Operasyonunda Patlayıcılar Ele Geçirildi

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Bingöl’de Pkk’ya Kış Operasyonunda Patlayıcılar Ele Geçirildi
Bingöl'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan sonbahar ve kış operasyonlarında 4 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 1 adet C-4 plastik...

Bingöl'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan sonbahar ve kış operasyonlarında 4 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 1 adet C-4 plastik patlayıcı ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bingöl'ün Kiğı-Adaklı ilçeleri kırsalında icra edilen sonbahar ve kış operasyonları kapsamında BTÖ'nün kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen operasyonda bir sığınak içerisinde 300 gram C-4 patlayıcı ve bol miktarda yaşam ve giyim malzemesi, arazide tuzaklanmış vaziyette 4 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirilmiştir" denildi.

Valilik, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü aktardı.

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