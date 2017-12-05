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Bingöl’de Selden Yıkılan Köprü Trafiğe Açıldı

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Bingöl’de Selden Yıkılan Köprü Trafiğe Açıldı
Bingöl'de yaşanan sel felaketinin ardından yeniden inşa edilen Abdullah Bazencir Köprüsü trafiğe açıldı.

Bingöl'de yaşanan sel felaketinin ardından yeniden inşa edilen Abdullah Bazencir Köprüsü trafiğe açıldı.

Geçtiğimiz Nisan ayında sel nedeniyle yıkılan Abdullah Bazencir köprüsü 71 metre uzunluğunda, 24 metre genişliğe sahip çift yönlü, yaya geçitli olarak yeniden inşaa edildi. Trafiğe açılan köprüyü Vali Ali Mantı, ve Belediye Başkanı Yücel Barakazi ineceledi.

Geçtiğimiz hafta trafiğe açılan diğer köprüyü de anımsatan Vali Ali Mantı;" Bingöl'de iki köprümüzün arka arkaya tekrardan ulaşıma açılması halkımızı hem de bizleri son derece rahatlattı. Son derece güzel bir köprü yapılmış. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bingöl halkımızın sabrına ve teveccühüne teşekkür ediyorum. Firmamız söz verdiği zamanda bitirdi köprüyü bu anlamda firma yetkililerimize teşekkür ediyorum. Verilen işler zamanında bitirildiğinde biz bir kat daha mutlu oluyoruz"dedi.

Belediye Başkanı Yücel Barakazi ise, Abdullah Bazencir Köprüsü ile Çapakçur Deresi üzerinde yapılan yaya köprüsünün kısa sürede tamamlandığını aktardı.

Köprüyle birlikte Bahçelievler Mahallesi ile Karşıyaka Mahallesi arasında bağlantı sağlayan yolun da asfaltlandığını vurgulayan Başkan Barakazi, "13 Nisan'da meydana gelen sel felaketi sonucu bu köprümüz ile Çapakçur Deresi üzerinde bulunan yaya köprümüz yıkıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Cevdet Yılmaz, Milletvekilimiz Enver Fehmioğlu ve Valimiz Ali Mantı'nın girişimleriyle köprüleri AFAD üzerinden finansman etmek için müracaatta bulunduk.Valimiz burada talebimizi onayladıktan sonra AFAD'a gittik ve siyasilerimizin girişimiyle AFAD parayı gönderdi. Daha sonra yaptığımız bir davetiye usulüyle burayı ihale ettik. İhaleyi de hem siyasilerimiz hem de Valimizin huzurunda gerçekleştirdik ki şaibelere sebep olmasın ama buna rağmen farklı şeyler söylendi. Ama burası gayet şeffaf bir şekilde ihale edildi. İhaleyi alan yüklenici firma belirlenen zamanda işini tamamladı. Aşağı Çarşı'dan köprüye bağlantı sağlayan yan yolu da yükselttik. Köprümüzün resmi açılışımızı Cumhurbaşkanımızın tarafından gerçekleştirilecek"diye konuştu.

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