Bingöl’de Terör Operasyonu: 7 Sığınak, 3 Mevzi Ve 2 Depo Ele Geçirildi

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan ve 1 teröristin sağ yakalandığı operasyonda 7 sığınak, 3 mevzi, 2 depo ele geçirildi.

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan ve 1 teröristin sağ yakalandığı operasyonda 7 sığınak, 3 mevzi, 2 depo ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma ve Kiğı Jandarma Komando Komutanlığına bağlı timler, Yayladere İlçesi Gökçedal köyü bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Metin Kıldış" operasyonu gerçekleştirdi. Dün bir teröristin yakalandığı operasyon kapsamında şuana kadar 7 sığınak, 3 mevzi ve 2 depo ele geçirildiği bildirildi.

Bingöl Valiliği, Yayladere İlçesi Gökçedal Köyü bölgesinde gerçekleştirilen ve 1 teröristin sağ yakalandığı operasyon kapsamında 7 sığınak, 3 mevzi ve 2 depo bulunmuştur. Sığınaklarda ve sağ yakalanan teröristin üzerinde yapılan aramada 1 makinalı tüfek, 75 bixi fişeği, 1 kuru sıkı tabanca, 1 şarjör, 2 el bombası, 1 palaska, 2 çift mekap, 48 adet kullanılmış boxer, 1 araç aküsü ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde bölücü terör örgütüyle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.