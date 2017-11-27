Bingöl’de Toprağa Gömülü Terörist Cesedi Bulundu

Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonda bir teröristin cesedi toprağa gömülü olarak bulundu.

Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonda bir teröristin cesedi toprağa gömülü olarak bulundu. Operasyonda patlayıcı ve yaşam malzemesi de ele geçirildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl ili Karlıova ilçesi kırsalında 27 Kasım 2017 tarihinde icra edilen sonbahar ve kış operasyonları kapsamında bölücü terör örgütünün (BTÖ) kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen operasyonda toprağa gömülü vaziyette terörist olduğu değerlendirilen bir erkek cesedi, 1 adet basma düzenekli El Yapımı Patlayıcı (EYP) ile bol miktarda yaşam, giyim malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada, ayrıca güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi.