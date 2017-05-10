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Bingöl’de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

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Bingöl’de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
Bingöl'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında polisin düzenlediği operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında polisin düzenlediği operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanımının önlemesi amacıyla 246 personelden oluşan 43 ekiple çalışma yaptı. Narko timlerin de destek verdiği operasyonda 6 eve eş zamanlı baskın yapıldı. Baskında uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şüpheliler O.C.,B.Ö.,S.Y.,T.P.,U.B,B.B.ve N.B. gözaltına alındı.

7 şüphelinin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada 14 parça halinde satışa hazır 292 gram toz esrar, 1'er adet kurusıkı tabanca ile av tüfeği ele geçirildiği öğrenildi.

Operasyon kapsamında Selahattin Eyyübi Mahallesinde uyuşturucu madde kullanan şahısların bulunduğu 1 metruk bina da yıkıldı.

Bingöl’de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Bingöl’de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Bingöl’de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Bingöl’de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

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