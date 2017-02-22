Bingöl’deki Terör Soruşturmasında 3 Tutuklama

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Karlıova Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karlıova Hasanova köyü Yukarıçır mezrasında 21 şüpheli şahsa yönelik operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyonda 13 şüphelinin gözaltına alınmıştır. Şüphelilerden 9'u ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı, 3 şahıs tutuklandı, bir şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 8 şahıs hakkında yakalama çalışmaları devam etmektedir" denildi.