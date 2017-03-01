Bingöl’e Sodes’le 10 Milyon Liralık Kaynak Tahsis Edildi

SODES projeleri kapsamında şu ana kadar Bingöl'e 27 milyon liralık destek sağlandığını aktaran Vali Yavuz Selim Köşger, 2017 projeleri için ise 10 milyon...

SODES projeleri kapsamında şu ana kadar Bingöl'e 27 milyon liralık destek sağlandığını aktaran Vali Yavuz Selim Köşger, 2017 projeleri için ise 10 milyon liralık kaynak tahsis edildiğini söyledi.

Bingöl'de beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasını amaçlayan Sosyal Destek Programı (SODES) 2017 yılı proje teklif çağrısı bilgilendirme toplantısı valilikte düzenlendi. Vali Yavuz Selim Köşger, il protokolü ve STK temsilcilerinin katıldığı toplantıda Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mesut İlhan sunum yaptı.

2010 yılından bu yana Bingöl'de çok güzel projeler gerçekleştirildiğini hatırlatan Vali Yavuz Selim Köşgör, "SODES'in temel esprisi, hayata geçirilen projenin sürdürülebilmesidir. Yapılan projelerle buradaki bir sıkıntının izale edilmesi ve sıkıntının ortadan kalkması amaçlanıyor. Örneğin istihdamla ilgili bir proje yapılmışsa, artık ilimizin kazanç hanesine yazılabilmeli ve sürdürülebilmelidir. Bu sene yüksek rakamlarla çağrıya çıkılıyor, en son uygulanan projenin üç katı bir maddi kaynak ilimize tahsis edildi" dedi.

SODES kapsamında Bingöl'e 10 milyon lira kaynak tahsis edildiğini açıklayan Vali Köşger, "İstihdam, kültürel, spor gibi projelerle, bulunduğunuz şehrin, ilçenin, mahallenin ihtiyacını sürekli giderecek ve sadra şifa olacak bir sorunu çözecek proje üretirsiniz, sürdürülebilir proje olur. Bingöl'ün dezavantajlı olduğu alanlarda, o dezavantajı, sıkıntıları ortadan kaldıracak projeler geliştirmenizi bekliyoruz. Gelen kaynağı israf etmeyelim, yerli yerinde kullanalım. Ele geçen fırsatı heba etmemek lazım, bu fırsatlar belki bir daha ele geçmez. İlimizin hakikatten kronikleşmiş sorunlarını çözmek ve bir ihtiyaca cevap verecek şekilde projeler üretmenizi sizlerden bekliyoruz" diye konuştu.