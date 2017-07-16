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Binlerce Akçakaleli Demokrasi Nöbetinde

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Binlerce Akçakaleli Demokrasi Nöbetinde
Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlene anma töreninde vatandaşlar meydanı hınca hınç doldurdu.

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlene anma töreninde vatandaşlar meydanı hınca hınç doldurdu. Akçakale İlçe Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, "Milletimiz yine Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara hücum ederek, şehitlerini, gazilerini unutmadı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen anma törenleri tüm yurtta olduğu Akçakale İlçesinde de büyük bir coşku ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Akçakale Kaymakamı Temel Ayca ve Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın da katılımıyla, Süleyman Şah İlkokulunun bahçesinde düzenlenen anma töreninde şehitler için mevlid-i şerif okundu ve dualar edildi. Vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını canlı izlediği programda Akçakale Belediyesi tarafında vatandaşlara çiğ köfte ikram edildi.

Başkan Ayhan, milletin o karanlık gecede, kararlı duruşuyla destan yazdığını belirterek, "Bu ihaneti büyük bir destana dönüştüren kahramanlarımızı asla unutmayacağız. Bu gece tüm Türkiye'de meydanlarda toplanmamızın amacı sadece anma değildir. Gelecek nesillere şehit Ömer Halisdemirleri, Erol Olçokları unutturmamak ve tüm dünyaya daha güçlü, daha kararlı ve tek vücut olduğumuzu göstermektir. Aziz milletimiz 15 Temmuz'un ne kadar önemli olduğunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları doldurarak bir kez daha göstermiştir" dedi.

Etkinlik saat 00.13'te tüm Türkiye ile aynı anda okunan selanın ardından binlerce vatandaşın katılımıyla başlayan demokrasi nöbeti ile devam ederken, Süleyman Şah İlkokulu bahçesinde kılınan sabah namazının ardından vatandaşlara çorba ikram edilerek sona erdi.

Binlerce Akçakaleli Demokrasi Nöbetinde

Binlerce Akçakaleli Demokrasi Nöbetinde

Binlerce Akçakaleli Demokrasi Nöbetinde

Binlerce Akçakaleli Demokrasi Nöbetinde

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