Binlerce Karslı Demokrasi Nöbetinde

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin 1'inci yılında Kars'ta "Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin 1'inci yılında Kars'ta "Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlendi. Demokrasi Meydanında hain saldırıda şehit olanların isimleri okunurken, bir genç kız gözyaşlarını boğuldu. Bingöllü Şair Hacı Gürhan'ın "Ben Anadolu'yum" isimli şiirini okuyan 10 yaşındaki Fatma Seher Nebioğlu ise duygulara tercüman oldu.

Kars'ta, Evliya Camii önünde toplanan vatandaşlar, İl Müftüsü Mehmet Genç'in duasının ardından yürüyüşe geçti. Atatürk ve Faikbey Caddeleri üzerinden "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atarak yürüyen kalabalık İl Emniyet Müdürlüğü önüne geldi.

Burada düzenlenen programda konuşan Kars Valisi Rahmi Doğan, "Bu millete pusu kurup, diz çöktürmek isteyen kalleş, namert, alçak, işbirlikçiler, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde çöreklenmiş, hain bir çete, tarihin asla affetmeyeceği bir ihanette bulundu. Kışlardan çıkardığı tanklarla, havalandırdığı jetlerle, uçurduğu helikopterler ve silahlandırdığı askerlerle ülkemizin varlığına kast ederek, imha ve işgal girişimine başladı. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet adamlarımızın üzerine suikast timleri gönderdi. Komuta kademesini esir alıp, ülkemizin gözbebeği kurumlarına en ağır silahlarla saldırdı. Savaş şartları içerisinde düşmen kuvvetlerinin bile tenezzül edemeyeceği bir alçaklıkla milli iradenin merkezi olan Türkiye Büyük Millet Meclisini bombaladı. Sivil halkın üzerine acımasızca bombalar, mermiler yağdırdı. Sokaklarını savaş meydanlarına, kurumlarını harabeye, yüreklerimizi yangın yerine çevirdi" dedi.

"Böylesi bir ihaneti ilk defa gördük"

Doğan, "Zihnimizde geçmişin acı hatırları vardır. Nice ihtilaller, darbeler yaşamıştık. Ama böylesi bir ihaneti ilk defa görüyorduk. O gece anladık ki, bu işgal ve vahşetin içinde bizden gibi görünüp, sinsice pusuya yatan hain emellerin hayaliyle kılcal damarlarımıza kadar çöreklenen, yıllarca masun Anadolu halkının hamiyet duygularını sömüren bir kirli yapı, emperyalist güçlerin maşası olmuş, FETÖ adında bir ihanet şebekesi vardır. Çevremizdeki ateş çemberine rağmen Türkiye'nin son günlerde global bir güç olması, yakaladığı istikrar, devasa yatırımlara imza atması, milli ve yerli politikalar uygulaması birilerini fena halde rahatsız etmiştir. 15 Temmuz gecesi yapılan bu hain kalkışmaya direndik. Bu güce boyun eğmedik. Bu hain kalkışmaya direndik. Ne kadar büyük bir millet olduğumuzu, bir araya gelip kenetlendiğimizi, güçlü ve kararlı bir lidere sahip olduğumuzda ne destanlar yazabileceğimizi bir kez daha gösterdik. 15 Temmuz gecesi Kars'ta birlik, beraberlik içerisinde demokrasiye sahip çıkan, vatanın birlik beraberliğine sahip çıkan, tek devlet, tek vatan, tek bayrak, tek millet diyen tüm vatandaşlarımıza, siyasi parti temsilcilerimize, kamu kurumlarına, dernek, vakıf ve tüm kesimlere teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Programda AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ve Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta da konuşma yaptı. Müftü Mehmet Genç'in duasının ardından sahneye çıkan 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Fatma Seher Nebioğlu, Türkiye'nin yedi düvele karşı savaş verdiği şu günlerde, Türkiye'nin birlik ve beraberliğine vurgu yapan Bingöllü Şair Hacı Gürhan'ın "Ben Anadolu'yum" isimli şiirini okudu. Minik öğrenci Fatma Seher Nebioğlu, okuduğu şiirle Demokrasi Meydanını dolduran binlerce Karslıyı, hem coşturdu, hem de hüzünlendirdi. Minik öğrenci okuduğu şiirin ardından ayakta alkışlandı. Daha sonra Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, telefonla bağlanarak Karslılara teşekkür etti.

"Milli Birlik Yürüyüşü" ve "Demokrasi Nöbetine" Kars Valisi Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, 14. Mekanize Tugay Komutan Vekili Albay Ali Fuat Arıkan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, AK Parti 24. dönem Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, il protokolü ve binlerce vatandaş katıldı.