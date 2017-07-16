Binlerce Kişi ’Milli Birlik Yürüyüşü’nde Fetö’yü Lanetledi

Bolu'da düzenlenen Milli Birlik ve Beraberlik yürüyüşüne katılan on binlerce vatandaş, hain darbe girişimini ve FETÖ'yü protesto etti.

Bolu'da düzenlenen Milli Birlik ve Beraberlik yürüyüşüne katılan on binlerce vatandaş, hain darbe girişimini ve FETÖ'yü protesto etti.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi bir grup asker tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan hain darbe girişiminin yıldönümünde Bolu'da düzenlenen Milli Birlik ve Beraberlik yürüyüşüne on binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Kent Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, İzzet Baysal Caddesi boyunca yürüyerek Demokrasi Meydanı'na geldi. Ellerinde Türk bayraklarıyla Fetullah Gülen aleyhine sloganlar atarak, Demokrasi Meydanı'na gelen vatandaşlar düzenlenen programın ardından demokrasi nöbetine başladı.