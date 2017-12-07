Tekkeköy'de hayata geçen Evliya Çelebi Gezici Halk Kütüphanesi projesi ile binlerce kitap öğrencilerle buluşuyor. Başkan Togar, "Okuyan, öğrenen ve öğreten nesiller için her gün yollardayız" dedi

Tekkeköy Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Kütüphanesi'nin birlikte yürütmüş olduğu çalışmalar neticesinde Tekkeköy Belediyesi tarafından dizayn edilen Evliya Çelebi Gezici Halk Kütüphanesi aracı, öğrencilerin ayağına binlerce kitabı ve kütüphaneyi taşımaya devam ediyor.

İlçe sınırları içerisindeki tüm öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve öğrencileri farklı içerikteki binlerce kitapla buluşturmak amacıyla hizmete giren Evliya Çelebi Gezici Halk Kütüphanesi aracı okul okul geziyor. Proje kapsamında 10 bin öğrenci 30 bin farklı içerikteki kitap ile buluştu.

EVLİYA ÇELEBİ GEZİCİ HALK

KÜTÜPHANESİ HER GÜN YOLLARDA

Belediyeye ait bir aracı gezici kütüphaneye çevirdiklerini belirten Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Öğrencilerimizin ayağına farklı içerikteki binlerce kitabı ve kütüphaneyi taşıyoruz. Kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın yanında öğrencilerin istediği kitapları ücretsiz ödünç alabilecekleri Evliya Çelebi Gezici Halk Kütüphanesi artık her gün farklı bir okulun önüne giderek, öğrencilerimize ödünç kitap verecek. Öğrencilerimizin ödünç kitap alması, kitap okumasını sağlamak maksadıyla kitapların yanında çeşitli hediyeler veriyoruz. Okuyan, öğrenen, öğreten ve yorumlayan geleceğe yön verecek nesiller için, cehaleti yok etme yolundaki en önemli silahımız okumaktır. Yarınlarımız için, eğitim için cehaleti tamamen yok edilmesi için bu yapmış olduğumuz çalışmalarımız hayata geçirmiş olduğumuz projelerimiz aralıksız devam edecek" şeklinde konuştu.

Tekkeköylü bayanlara dev konaklar

Tekkeköy Belediyesi, bayanların boş vakitlerini yararlı faaliyetlerle değerlendirebilecekleri tesis sayısını her geçen gün arttırmaya devam ediyor. Başkan Togar, "Bayanlarımızın en büyük eksikliğini gideriyoruz" dedi

Tekkeköy Eğitim Kültür Merkezi, Büyüklü Aysel Şenel Kültür Merkezi ve Kutlukent Kültür Merkezi'nin ardından şimdide sadece bayanların kullanacağı Kutlukent Hanımlar Konağı ile Aşağıçinik Hanımlar Konağı'nı kısa sürede tamamlayan Tekkeköy Belediyesi, tesisleri hizmete sunmaya hazırlanıyor.

EN BÜYÜK EKSİKLİKTİ

Bayanların her türlü aktivite ve faaliyetlerinin yanı sıra eğitim, kültür, sanat, spor ve çeşitli el beceri kurslarıyla özel günleri için kullanabilecekleri Hanımlar Konakları'nın ilçede hayat bulduğunu söyleyen Belediye Başkanı Hasan Togar, "Önceki dönemlerde ilçemizde bayanların kullanabilecekleri çeşitli faaliyetler ve kurslar ile eğitimler yürütecekleri kendilerine ait hiçbir tesisleri yoktu. Bu eksikliği gördük ve konaklar kazandırdık. Evin tüm yükünü çeken, her türlü fedakarlığı yapan bayanların günün stresini atacakları, sohbet edecekleri, hoş vakit geçirecekleri, günlerini yapacakları, eğitim ve kurslar alacakları hanımlar konaklarını inşa ederek, ilçemizdeki büyük bir eksikliği ortadan kaldırdık" dedi.

KIR DÜĞÜN SALONU YAPIYORUZ

Kutlukent'te yapılan projenin biraz daha gelişmişinin Aşağıçinik mevkiinde inşa edildiğine dikkat çeken Başkan Togar, "Aşağıçinik'te kır düğünlerine, mevlitlere ve sünnetlere önem verilir. Burada düğünler, mevlitler ve sünnetler evlerin önünde ve bahçelerde yapılır. Aşağıçinik hanımlar konağımızı, Kutlukent Hanımlar konağımızdan ayıran en önemli özellik önüne birde açık alan eğlencelerinin, düğünlerin, kınaların, sünnetlerin yapılabileceği kır düğün salonu yapmamız. Son derece lüks bir kır düğünü alanı da inşa ediyoruz. Aşağıçinik’teki bütün insanlarımız, düğünlerini ve bütün etkinliklerini burada gerçekleştirebilecekler" şeklinde konuştu.