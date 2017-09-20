Binlerce Kitapsever Sancaktepe Kitap Fuarı’nda Buluşacak

Sancaktepe Belediyesi, bu yıl da kitapseverleri, birçok yazar ve şairi ağırlayacağı Sancaktepe Kitap Fuarı'nı başlatıyor.

Sancaktepe Belediyesi, bu yıl da kitapseverleri, birçok yazar ve şairi ağırlayacağı Sancaktepe Kitap Fuarı'nı başlatıyor.

Sancaktepe Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı Kent Meydan Park'ta düzenlenecek olan Sancaktepe Kitap Fuarı'nda bu yıl birçok yazar ve şair, söyleşi, şiir dinletisi ve imza günleri ile okurlarıyla bir araya gelecek. Sancaktepe Kitap Fuarı, 22 Eylül Cuma günü ziyaretçilerine kapılarını açacak. 1 Ekim Pazar günü sona erecek olan kitap fuarını, kitapseverler 10 gün boyunca 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret etme fırsatı bulabilecek.

22 Eylül Cuma günü saat 15.00'te gerçekleşecek olan kitap fuarına Belediye Başkanı İsmail Erdem'in yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekilleri İsmet Uçma, Erol Kaya, Hulusi Şentürk, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da katılacak. Ayrıca ülkemizin önemli yazarlarından Nurullah Genç de kitapseverlerle imza gününde buluşacak.