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Binlerce Sultangazili Demokrasi Nöbetinde

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Binlerce Sultangazili Demokrasi Nöbetinde
15 Temmuz hain darbe girişimin birinci yıldönümünde binlerce Sultangazili, demokrasi nöbeti için bir araya geldi.

15 Temmuz hain darbe girişimin birinci yıldönümünde binlerce Sultangazili, demokrasi nöbeti için bir araya geldi. Ellerinde Türk bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar, demokrasiye sahip çıktıkları mesajını verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçti. 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümünde Türkiye'nin dört bir yanında etkinlikler düzenlendi. Sultangazi Belediyesi, hain girişimin üzerinden geçen bir yılın ardından 15 Temmuz'da hayatını kaybedenler için anma programları düzenledi. Hain girişimi unutturmak istemeyen Sultangazililer, Sultançifliği Merkez Cami önüne akın etti. Burada demokrasi nöbeti tutan şehit yakınları ve vatandaşlar, zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı. Programda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın katıldığı program vatandaşlar için dev ekranlardan canlı olarak verildi. Binler ellerinde dev Türk bayrakları ve pankartlarla birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Mustafa Yıldızdoğan ve Nihat Hatipoğlu demokrasi nöbetinde

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlid okunmasıyla devam eden programda, daha sonra sela sesleri yükseldi. 15 Temmuz'da kahramanca hayatını kaybeden şehitler dualarla anılırken, programda zaman zaman tekbir sesleri yükseldi. Ardından usta sanatçı Mustafa Yıldızdoğan sahne aldı. Yıldızdoğan, en sevilen eserlerini vatandaşlar için seslendirirken, vatandaşlar türkülere eşlik etti.

Dolu dolu bir 15 Temmuz programı hazırlığı yapan Sultangazi Belediyesi'nin etkinlikleri gece boyunca devam etti. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mustafa Yıldızdoğan konseri, belgesel gösterimi, TBMM'den canlı yayın, şehit yakınları ve gazilerin konuşmaları, Nihat Hatipoğlu'nun vatan savunması ve 15 Temmuz konulu duasıyla son buldu.

"Bu büyük millet sayesinde yeniden aydınlığa çıktık"

15 Temmuz'un yıldönümünde Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay da vatandaşlarla demokrasi nöbetine katıldı. 15 Temmuz'un unutturulmayacağının altını çizen Başkan Altunay, "Burada da kendileri gelen meydanları dolduran bir halk var. Bu halkı hiçbir yere davet etmesek de onlar meydanlara çıkacak, onlar sokaklarda yürüyecek ve kaybettiğimiz 250 şehit kardeşimize dua edecek. Rabbim onların şefaatlerine bizleri de nail etsin 15 Temmuz'ları bize bir daha yaşatmasın. Dünyanın hiçbir ülkesine de vermesin. Bu olaylar yakın coğrafyalarımızda yaşanıyor. Türkiye bunların en büyüğünü, en acımasızını, en kahpe olanını yaşadı. Dolayısıyla çok şükür, şehitlerimiz, gazilerimiz, bu büyük millet sayesinde yeniden aydınlığa çıktık, yeniden aydın ve güneşli günler gördük. O gecenin sabahı bizler için bir kurtuluş günüydü, bir mücadelenin zafer günüydü. Malazgirt neyse, Kurtuluş Savaşı neyse 15 Temmuz da o olacaktır. Hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

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