Binlerce Vatandaş Erdoğan’ın Meclis’e Gelişini Bekliyor

TBMM yerleşkesinin ön bahçesinde binlerce vatandaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'e gelişini bekliyor.
TBMM yerleşkesinin ön bahçesinde binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'e gelişini bekliyor. Şehit yakınları ellerinde şehitlerin fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla alanı doldurdu. Alanda, Fatiha suresi ve şehitlerin isimleri okunuyor. Vatandaşlar, büyük bir coşkuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor.
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