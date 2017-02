Bir Ailenin Yaşam Savaşı

Kastamonu'da geçirdiği iş kazası sonucu ağaçtan düşen 30 yaşındaki Vedat Uysal, Eskişehir'de yoğun bakım tedavisi görüyor.

Kastamonu'da geçirdiği iş kazası sonucu ağaçtan düşen 30 yaşındaki Vedat Uysal, Eskişehir'de yoğun bakım tedavisi görüyor. Eşi ve 2 kızı ise, Eskişehir'de tuttukları rutubetli bir evde hasta olmadan günlerini geçirmeye çalışıyorlar.

Yaklaşık 5 ay önce Vedat Uysal, çalışırken bir anda dengesini kaybederek ağaçtan düştü. Boynundan aşağısı felç olan genç adam, Kastamonu'da 1 ay tedavi gördü. Kastamonu'dan Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edilen Vedat Uysal, yoğun bakıma alındı. 3 buçuk aydır yoğun bakımda tedavi gören Uysal'ın ailesi ise birçok problemle daha mücadele etmeye çalışıyor. Şarhöyük Mahallesi'nde bulunan küçük bir evde oturan Mükerrem Uysal, eşinin de bir an önce iyileşmesini bekliyor. Eskişehir'e ilk geldiklerinde Tepebaşı Kaymakamlığı tarafından kendilerine eşya ve yakacak yardımında bulunulduğunu ifade eden Uysal, erzak ve ev konusunda problemlerin yaşandığını söyledi. Hem hastaneye giderek eşi ile ilgilenen genç kadın, hem de biri 6 aylık diğeri ise 6 yaşında olan Eslem ve Yaren isimli kızlarının rutubetli evde hasta olmamaları için uğraşıyor.

"Gerçekten zor oluyor"

Vedat Uysal'ın eşi 26 yaşındaki Mükerrem Uysal, gün içerisinde yaşadığı zorluklardan bahsetti. Evin uzakta olmasından dolayı hastaneye gitmekte zorlandığını belirten Uysal, "Eşim, ağaçtan düşme sebebiyle boyundan aşağısı felçli olarak Yunus Emre Devlet Hastanesinde yatıyor. Her gün gidip geliyorum. Bir yandan da çocuklarıma bakıyorum. Kastamonu'dan buraya sevk ettiler. Biz de mecbur buraya gelmek zorunda kaldık. Aşağı yukarı 3 buçuk aydır buradayım. Yaşadığım zorluklar var. Ev bulmak zor oldu. Her gün hastaneye gitmek zorundayım. Ufak bebeğimi evde bırakarak gidiyorum. Mecburen gitmek zorundayım. Normalde günde 2-3 kez gitmem gerekiyor ama bir kere gidebiliyorum. Ev zaten hastaneye de uzak. Herkes yardım edebilir. İlk istediğim olursa hastaneye yakın bir ev. En azından bebeğimi bıraktığım zaman, mesafe kısa olunca içim rahat eder. Ayrıca bir kere gitmek yerine günde 2-3 kere gidebilirim yakın bir ev olsa. Benim için daha iyi olur. 5 aydır eşim hastanede yatıyor. 1 ay 1 hafta da Kastamonu'da yattı. Geri kalan sürede ise burada yatıyor. Yoğun bakımda ve halen çıkmadı. Makinelere bağlı olarak iyileşmeyi bekliyor. Arada sırada ek ilaçlar isteniyor. Ama durumumu bildikleri için yardımcı oluyorlar. Hastane ile ilgili hiçbir sıkıntım yok. Gidip gelmekte sıkıntı çekiyorum. Şu an kayınvalidem ile kalıyorum. Yakın zamanda o gidecek memlekete, kendi annem gelecek. Akrabalardan geliyorlar, kalıyorlar mecburen çünkü çocuğa bakacak başka hiç kimse yok. Birde 6 yaşında bir kızım var. Onu da okula götürüp getiriyorum. Hastaneye de gidiyorum. Gerçekten zor oluyor" dedi.