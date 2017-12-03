Bir diş ne zaman ölür?

Dişin canlılığını sağlayan, sinir ve damar paketlerini içeren pulpa dokusu, çeşitli nedenlerden dolayı canlılığını yitirmişse diş ölmüş demektir. Peki, diş öldüğünde ne yapılmalı?

Dişlerimiz vücudumuzdaki önemli parçalar arasında yer almaktadır. Peki dişlerimize yeterince iyi bakıyor muyuz? Dişlerimiz canlı birer organizma mıdır veya dişlerimizin son kullanma tarihi var mıdır?

Endodonti (Kanal Tedavisi) Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Gözde Aysel, diş konusunda önemli noktalara değindi.

Yrd. Doç. Dr. Gözde Aysel, "Dişlerimiz canlı birer yapıdır. Diş mine, dentin, sement ve pulpadan oluşur. Mine, vücuttaki en sert maddedir, dişlerimizi dıştan koruyucu bir katman olarak çevrelerler. İçinde sinir hücreleri olmadığı için duyarlı değildir. Ancak dişin bir katmanı olan dentin ise canlı bir yapıdır ve yüzde 70'i mineral tuzları; yüzde 20'si organik madde ve yüzde 10'u da sudan oluşur.

"Pulpa" adı da verilen diş özü ise dentin tarafından oluşturulan bir odacık içinde yerleşen kılcal atar ve toplar damarlar; duyu sinirleri ve bütün bu yapıları koruyan bir destek dokusundan oluşur ve canlıdır. Sement ise, kökün etrafını kaplayan kemiksi bir tabakadır, çok incedir. Diş kökünün çene kemiğine tutunmasını sağlar. Dolayısıyla dişe de canlıdır diyebiliriz.