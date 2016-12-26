Bir Döneme Damga Vuran İsimlere Tek Tek Suç Duyurusu

İzmir'de, "Adliye Çetesi" operasyonunda yargılanan Muhammed Gömük beraatının ardından, operasyonu yapan polisler, davayı takip eden savcı ve hakimler ile...

İzmir'de, "Adliye Çetesi" operasyonunda yargılanan Muhammed Gömük beraatının ardından, operasyonu yapan polisler, davayı takip eden savcı ve hakimler ile dönemin İzmir valisi, eski HSYK 1. daire başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu.

İzmir'de, Adliye Çetesi operasyonu sonrasında 2 Ekim 2012 tarihinde açılan davada yargılanan CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, hakim Yahya Kemal Akbaş, dönemin Emniyet Müdürü Ömer Aydın ve eski hastane yöneticisi Muhammed Gömük geçtiğimiz günlerde beraat etmişti. 4 yıl boyunca süren ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) en aktif olduğu zamanlarda yapılan operasyonun ardından önemli bir gelişme yaşandı. Davadan beraat alan ve eski hastane yöneticisi olan Muhammed Gömük, operasyonu yapan polisler, davayı yöneten Hakim Halil K., FETÖ'den tutuklanan eski İzmir İl Emniyet Müdürü Ali Bilkay, eski İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Durdu Kavak, gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan dönemin İzmir Valisi Cahit Kıraç ve yine FETÖ'den tutuklu eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur hakkında bir şikayet dilekçesi hazırladı.

Gömük, kendisinin örgüt lideri olarak yargılandığı davada herkesin mağdur olduğunu ifade ederek, bir döneme damga vuran isimlerden tek tek şikayetçi oldu. Aynı zamanda "Fetullahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Derneği'nin de başkanı olan Muhammed Gömük, suç duyurusunda bulunduğunu ve kişilerin hesap vermesini istediğini söyledi.