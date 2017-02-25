Bir Gecede İki İşyerini Soydu

Manisa'nın Soma ilçesinde bir hırsız aynı gece içerisinde iki işyerini soydu.

Manisa'nın Soma ilçesinde bir hırsız aynı gece içerisinde iki işyerini soydu. Hırsızın güvenlik kameralarına yansıyan soğukkanlı davranışları bu kadarına da pes dedirtti

Olay, 22 Şubat günü sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bir pizzacı ve pideciye giren hırsız iş yerlerinin güvenlik kameralarına da yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızın soğukkanlılığı dikkatlerden kaçmadı. Pizzacının ön kapısından girdiği görülen hırsızın güvenlik kamerası kayıtlarında önce kasadaki paraları rahat bir şekilde aldığı ardından da hiçbir şey olmamış gibi kapıdan çıktığı görülüyor. Görüntüleri inceleyen polis, parmak izi doğrultusunda şahsın kimlik tespit çalışmalarını tamamladığı yakalanmasının an meselesi olduğu kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.