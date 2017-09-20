“Bir Gün Ceo Programı” İle Bugünün Liderlerinden Geleceğin Liderlerine Deneyim Aktarımı

Bugünün liderleri ile geleceğin liderlerini bir araya getiren sosyal sorumluluk projesi "CEO For a Day-Bir Gün CEO" programı Türkiye'de başlıyor.

Bugünün liderleri ile geleceğin liderlerini bir araya getiren sosyal sorumluluk projesi "CEO For a Day-Bir Gün CEO" programı Türkiye'de başlıyor. Ulusal ve uluslararası saygın üniversiteler tarafından aday gösterilen öğrenciler, Türkiye'nin alanında lider şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile bir gün geçirme imkanına sahip olacak.

İnsan ömrü uzuyor ve değişimin hızı giderek artıyor. Dolayısıyla bugünün gençleri, yarının liderleri önceki kuşaklardan daha uzun dönemli planlar yapmak zorunda. Tam da bu aşamada özellikle üst düzey yöneticilerle genç lider adaylarının sağlıklı iletişim kurabilmesi ve geleceği ortak akılla tasarlaması kritik hale geliyor. Dünya çapında üst düzey yönetici araştırma ve değerlendirme çalışmaları yapan Odgers Berndtson, bugünün liderleri ile geleceğin liderlerini bir araya getiren sosyal sorumluluk projesi "CEO For a Day-Bir Gün CEO" programını Türkiye'de başlatıyor. 10 yıldır global düzeyde yürütülen program, dünya çapında 1 milyonun üzerinde kişiye istihdam sağlayan 15 lider şirketin CEO ve üst düzey yöneticileri ile genç lider adaylarını bir araya getirecek.

"Bir Gün CEO" programının Türkiye'deki ilk modülü Eylül 2017-Nisan 2018 döneminde gerçekleşecek. Program için ulusal ve uluslararası saygın üniversiteler tarafından aday gösterilen öğrenciler, Türkiye'nin alanında lider şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile bir gün geçirme imkanına sahip olacak. Böylece genç lider adayları, olaylara bir tepe yöneticinin gözünden bakma fırsatı bulacak. Liderler de yarının yönetici kadroları ile bağ kurma, onların olaylara yaklaşımını ve motivasyonlarını daha iyi anlama imkanı yakalayacak. "Bir Gün CEO" programı, geleceğin umut vadeden liderlerini keşfetmek ve onları geleceğe hazırlamak amacıyla tasarlandı. "Bir Gün CEO" programının Türkiye ayağının Danışma Kurulu, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay ile Odgers Berndtson Yönetim Kurulu ve CEO Grubu Başkanı Barones Virginia Bottomley'den oluşuyor.

Liderlerden beklenen yetkinlikler hızla değişiyor

Günümüz ekonomik yapılarının teknolojik gelişmeler, yapay zeka ve küreselleşmenin etkisiyle hızla değiştiğine işaret eden Odgers Berndtson Türkiye Yönetici Ortağı Ayşe Öztuna Bozoklar, giderek karmaşıklaşan yeni ekonomik ortamda liderlerden beklenen yetkinliklerin de değiştiğini vurguladı. Halihazırda bir liderden beklenen yetkinliklerin pek çoğunun gelecekte önemini yitireceğini belirten Bozoklar, "Örneğin kalite kontrol veya denetim gibi yetkinlikler liderin işi olmaktan çıkacak. Bunu yapay zeka insanlardan çok daha iyi yapacak. Bunların yerine kompleks problemleri çözebilme, yaratıcılık, kritik düşünme, duygusal zeka ve işbirliği yapma kabiliyetleri öne çıkacak. "Bir Gün CEO" programı, gençleri önlerindeki bu yeni ve bilinmeyen döneme hazırlamak, iş başında kritik deneyim kazandırmak için iyi bir fırsat. Geleceğin lider adayları, bu programla yarın oturacakları koltuklarda bugün oturan liderlerin ne tarz sorunlarla karşılaştığını, hangi şartlar altında karar almak durumunda kaldıklarını, problemlerin üstesinden nasıl geldiklerini yaşayarak deneyimleyecek. Odgers Berndtson olarak iş dünyasını bekleyen karmaşık sorunların ancak ortak akıl ile çözülebileceğine inanıyoruz. Genç lider adaylarının hazırlanması aşamasında bugünün lider şirket ve yöneticilerine büyük sorumluluk ve görevler düşüyor" şeklinde konuştu.

Nesiller arasındaki iletişim güçlenecek

"Bir Gün CEO" programının nesiller arasındaki iletişimi güçlendireceğine dikkat çeken Bozoklar, şöyle devam etti:

"Dünya kritik bir değişim ve dönüşüm sürecinde. Bu, üç kuşağın birlikte çalışarak pek çok ekonomik soruna çözüm bulması gereken bir süreç. Türkiye de bu sürecin dışında kalamayacak. Özellikle eğitim kurumlarımız ve iş dünyasının bu değişimin getirdiği ihtiyaçlara tam olarak cevap verebilmek için el ele çalışması kritik öneme sahip. Tüm çalışanlarda, özellikle yönetici yeteneklerinde hayat boyu gelişim yaklaşımının benimsenmesi, bunun bugünün liderleri tarafından aktif şekilde sorumluluk üstlenilerek desteklenmesi önemli bir fark yaratacak."

Liderlikte Başarılı Hikaye Anlatımı Çalıştayı 14 Eylül'de yapılacak

"Bir Gün CEO" programı kapsamında gençlerin kendileri ile ilgili farkındalıklarını artırmak amacıyla çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu çalışmalardan ilki Liderlikte Başarılı Hikaye Anlatımı Çalıştayı olacak. 18 yılı aşkın süredir pek çok organizasyon ile başarılı çalışmalarını sürdüren ödüllü Motivasyonel Koç, Konuşmacı ve Hikaye Anlatıcı Michael Kass tarafından yürütülecek "Hikaye Anlatımı: Birleştir, İlham Ver, Dönüştür Çalıştayı"nda gençlere doğru hikaye anlatım teknikleri ile grupları bir araya getirmenin, birleştirmenin ve onları harekete geçirmenin nasıl mümkün olabildiği anlatılacak. Geleceğin liderleri, bir hikaye oluşturmanın ana öğe ve adımlarını birebir deneyimlerken, aynı zamanda kendi hikayelerini en etkin nasıl anlatabilecekleri konusunda çalışacak.

Tasarım Odaklı Düşünme Çalıştayı 19 Eylül'de yapılacak

Gençler için bir diğer önemli çalışma da "Tasarım Odaklı Düşünme Çalıştayı." Atölye İstanbul ile birlikte yürütülecek çalıştayda gençler, işbirlikçi bir yaratıcı problem çözme süreci olan "tasarım odaklı düşünme" yönteminin bütün adımlarını deneyimleyerek, takımlar halinde belirli tasarım sorunları üzerine çalışacak ve yaratıcı çözüm prototipleri üretecek. "Katılımcı liderlik" çerçevesinde tasarlanan bu çalıştayda katılımcılar derin dinleme, empati mülakatları gerçekleştirme, içgörü bazlı sorun tanımları oluşturma, yaratıcı beyin fırtınası gerçekleştirme, hızlı prototipleme ve test etme gibi yaklaşımları öğrenirken, inovasyonu tetikleyen en önemli etken olan takım çalışması kültürünü de deneyimleyecekler.

Karmaşık Problemleri Çözebilme Çalıştayı 20 Eylül'de yapılacak

Programdaki bir diğer çalışma da yönetim danışmanlıgı alanında dünyanın lider kurumlarından McKinsey& o. ile birlikte tasarlanacak "Karışık Problemleri Çözebilme Çalıştayı" olacak. Genç katılımcılar, bu çalıştayda değişen dünya dinamikleri ışığında kurumların liderlerinde ihtiyaç duydukları karmaşık problemleri çözebilme, stratejik icra, yaratıcılık ve inovasyon, takım çalışması ve işbirliği gibi kritik yetkinlikleri yaşayarak öğrenecek.

Maestro Programı 4 Ekim'de gerçekleşecek

"Bir Gün CEO" programına katılacak olan genç yetenekler, "Yarının liderleri ve girişimcileri olacak bugünün genç yetenekleri ve bugünün başarılı liderleri gelecekte liderliği ve kurumları nasıl görüyor? Bir yandan sağlam kurumsal yapılar kurarken, bir yandan da öngörülemeyen bir geleceğe yönelik yeni çözümlerin yaratılabileceği bir ortam sağlamak için bugünün ve yarının liderleri nasıl işbirliği yapmalılar?" sorularını tepe yöneticisi oldukları kurumlarının gücüne güç katmış, kendi kuruluşlarının da ötesinde rol model olmuş, Türkiye'nin en deneyimli CEO'larıyla birlikte tartışacak. Bu fikir alışverişini dünyaca ünlü yazar ve konuşmacı, maestro Itay Talgam yönetecek. Talgam, orkestra şeflerinin deneyimlerinden yararlanarak ve farklı yeteneklerin işbirliğiyle hayal edilebilenin ötesinde yaratıcı çözümler için ne tür liderlik becerileri gerektiğini gösterecek.

CEO&Genç Yetenek Günü

Ekim 2017-Nisan 2018 tarihleri arasında Türkiye'den programa katılan şirketlerin liderleri, eşleşecekleri genç yetenekler ile bir tam iş günü geçirecek. Liderlerin bir günlük programına eşlik edecek olan genç yetenekler, tepe yöneticilerin sorumlulukları, başa çıkmaları gereken zorlukları ve çözüm yollarını yakından görme şansına sahip olacak. CEO'lar da yarının liderleri ile bağ kurma, onların konulara yaklaşımlarını ve motivasyonlarını daha iyi anlama açısından faydalı bir deneyim yasayacak.

Programın kapanışı Nisan 2018'de dünyaca ünlü besteci ve orkestra şefi Rob Kapilow ile gerçekleşecek. Kapilow, klasik müziği kullanarak iş dünyası, akademi ve sanat dünyası arasında köprüler kurarken, farklı yetenekleri dayanışma ve ortak akıl ile harekete geçirerek kurumların "sıra dışı performans" yakalayabilmeleri için ilginç ipuçları verecek. Kapilow'a İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşlik edecek.