  • BIST 94.996
  • Altın 141,083
  • Dolar 3,5695
  • Euro 3,8991
  • Samsun 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
  • İzmir 30 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 19 °C
  • Giresun 23 °C
  • Amasya 25 °C
  • Rize 20 °C
  • Trabzon 17 °C

Bir Günlük Askerlik, Tarifsiz Sevinç

» »
Bir Günlük Askerlik, Tarifsiz Sevinç
Engelliler Haftası kapsamında Milas Hava Meydan Komutanlığında 20 engelli birey bir gün askerlik yaptı, aileler duygu dolu anlar yaşadı.

Engelliler Haftası kapsamında Milas Hava Meydan Komutanlığında 20 engelli birey bir gün askerlik yaptı, aileler duygu dolu anlar yaşadı.

Engelliler Haftası kapsamında Milas Hava Meydan Komutanlığı sorumluluk sahasındaki 20 engelli, bir günlük temsili askerlik görevini gerçekleştirdi.

Engelliler, ilk olarak Hava Meydan Komutanlığında temel eğitim aldı ve komutanlarla yürüyüş yaptı. Tören alanında yerini alan askerler, Türk bayrağı ve silahların bulunduğu platforma el basarak yemin etti. Aileler yemin töreni sırasında duygulu anlar yaşadı.

Milas Garnizon ve Hava Meydan Komutanı Albay Cenk Erataç, törende yaptığı konuşmada, anne babaların evlatlarını milletin bağrından çıkan silahlı kuvvetler saflarına bir bayram coşkusu içinde gönderdiklerini söyledi.

Havacı asker oldular

Milas Hava Meydan Komutanlığına katılarak kendilerini gururlandıran 20 vatan evladının yemin ederek birer havacı asker olduğunu belirten Erataç, "Yemin ederek aramıza katılan değerli silah arkadaşlarım, vatandaşlık görevlerinin en yücesi, en kutsalı olan, hiçbir karşılık beklenmeden yapılan ve gerektiğinde vatan uğruna can feda edilen askerlik hizmetini, bir gün de olsa icra etme şerefine ulaştınız." dedi.

Erataç, Türk Silahlı Kuvvetlerinin verilecek her türlü vazifeyi canı pahasına her an yerine getirmeye hazır olduğuna vurgu yaparak, "Rengini aziz şehitlerimizin kanından alan şanlı bayrağımızın, en yükseklerde sonsuza dek özgürce dalgalanması için görevinde azimli ve kararlıdır. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış kutsal vatan topraklarının korunması için canını seve seve feda etmeye hazırdır. Bugün oğlunuzu, kardeşinizi, arkadaşınızı, bir gün de olsa bize emanet ettiniz ve nihayetinde onları bu vatan uğruna her şeyini feda edecek bir asker olarak karşınızda buldunuz. Ne kadar mutlu ne kadar gururlu olsanız azdır. Bu başarı ve mutluluk aynı zamanda sizin de eserinizdir." dedi.

"Bu üniformanın içinde olmaktan mutluluk duyuyoruz"

Engelli Mustafa Cantaş da askerler adına konuşma yaptı. "Bu üniformanın içerisinde olmaktan ve askerlik vazifemizi bu vesileyle yerine getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz" diyen Cantaş, "Engelli olmayan arkadaşlarımızın askerlik fotoğraflarını gördükçe asker olamamanın burukluğunu ve üzüntüsünü duymaktaydık. Şimdi ise bizler de askerlik hizmetine dair anılarımızı ve fotoğraflarımızı bir anı olarak saklayabileceğiz. Bir gün de olsa böyle kutsal bir vazifeyi yapmanın bizleri ne kadar duygulandırdığını anlatabilmek mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından askerler, silah ve bayrağa el basarak yemin etti.

Törene katılan Milas Kaymakamı Eren Arslan ve Garnizon Komutanı Erataç, temsili erlerle birlikte aynı karavanada öğle yemeği yedi.

Yemeğin ardından erlerin terhis belgeleri verildi. Terhis töreninde konuşan Kaymakam Arslan, askerleri ve ailelerini kutlayarak; "Bugün güzel, duygulu, anlamlı bir törene katıldık. Ben bir kez daha milletimizle, Silahlı Kuvvetlerimizle gurur duyuyorum. Biz hakikaten ordusuyla, milletiyle bir ve bütün bir devletiz. Her Türk asker doğar lafını biz boşuna söylemedik. Bunu damarlarımızdaki, iliklerimizdeki kanın son damlasına kadar yaşayan, hisseden bir milletiz. Peygamber ocağı olarak gördüğümüz bu kutsal yuvada, kardeşlerimizin bu şeref üniformasını taşımalarına vesilen olan bu törene iştirak etmekten çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. İnşallah ülkemizin, birliği, bütünlüğü, gücü daim olsun. Bu kardeşlerimize bundan sonraki ömürlerinde, sağlıklı huzurlu bir hayat diliyorum." diye konuştu.

Bir Günlük Askerlik, Tarifsiz Sevinç

Bir Günlük Askerlik, Tarifsiz Sevinç

Bir Günlük Askerlik, Tarifsiz Sevinç

Bir Günlük Askerlik, Tarifsiz Sevinç

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altıeylül’de Zara Coşkusu13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:43
  • Sportif Amatör Olta Balıkçıları Mevzuat Semineri Düzenlendi13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:38
  • Didim’de Engelliler Haftası 3 Gün Kutlanacak13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:38
  • Başkan Tutal’dan Anneler Günü Mesajı13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:33
  • Bayındır’ın Çiçekleri Sarıgöl’ü Süslüyor13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:33
  • Yusuf Ziya Yüce: Halkla İlişkiler Sadece Organizasyon Yapmak Değildir13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:33
  • Yıldırımlı Yüzücüler Havuzdan ‘Altın’ Çıkardı13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:33
  • Emniyet Yetkilileri Küçük Yunus’un Ailesini Ziyaret Etti13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:33
  • “Üniversitemi Seçiyorum” Fuarı Bağcılar’da Açıldı13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:28
  • Gençlik Şöleninde Pera Konser Verecek13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti