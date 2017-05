Bir Günlük Askerlik, Tarifsiz Sevinç

Engelliler Haftası kapsamında Milas Hava Meydan Komutanlığında 20 engelli birey bir gün askerlik yaptı, aileler duygu dolu anlar yaşadı.

Engelliler, ilk olarak Hava Meydan Komutanlığında temel eğitim aldı ve komutanlarla yürüyüş yaptı. Tören alanında yerini alan askerler, Türk bayrağı ve silahların bulunduğu platforma el basarak yemin etti. Aileler yemin töreni sırasında duygulu anlar yaşadı.

Milas Garnizon ve Hava Meydan Komutanı Albay Cenk Erataç, törende yaptığı konuşmada, anne babaların evlatlarını milletin bağrından çıkan silahlı kuvvetler saflarına bir bayram coşkusu içinde gönderdiklerini söyledi.

Havacı asker oldular

Milas Hava Meydan Komutanlığına katılarak kendilerini gururlandıran 20 vatan evladının yemin ederek birer havacı asker olduğunu belirten Erataç, "Yemin ederek aramıza katılan değerli silah arkadaşlarım, vatandaşlık görevlerinin en yücesi, en kutsalı olan, hiçbir karşılık beklenmeden yapılan ve gerektiğinde vatan uğruna can feda edilen askerlik hizmetini, bir gün de olsa icra etme şerefine ulaştınız." dedi.

Erataç, Türk Silahlı Kuvvetlerinin verilecek her türlü vazifeyi canı pahasına her an yerine getirmeye hazır olduğuna vurgu yaparak, "Rengini aziz şehitlerimizin kanından alan şanlı bayrağımızın, en yükseklerde sonsuza dek özgürce dalgalanması için görevinde azimli ve kararlıdır. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış kutsal vatan topraklarının korunması için canını seve seve feda etmeye hazırdır. Bugün oğlunuzu, kardeşinizi, arkadaşınızı, bir gün de olsa bize emanet ettiniz ve nihayetinde onları bu vatan uğruna her şeyini feda edecek bir asker olarak karşınızda buldunuz. Ne kadar mutlu ne kadar gururlu olsanız azdır. Bu başarı ve mutluluk aynı zamanda sizin de eserinizdir." dedi.

"Bu üniformanın içinde olmaktan mutluluk duyuyoruz"

Engelli Mustafa Cantaş da askerler adına konuşma yaptı. "Bu üniformanın içerisinde olmaktan ve askerlik vazifemizi bu vesileyle yerine getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz" diyen Cantaş, "Engelli olmayan arkadaşlarımızın askerlik fotoğraflarını gördükçe asker olamamanın burukluğunu ve üzüntüsünü duymaktaydık. Şimdi ise bizler de askerlik hizmetine dair anılarımızı ve fotoğraflarımızı bir anı olarak saklayabileceğiz. Bir gün de olsa böyle kutsal bir vazifeyi yapmanın bizleri ne kadar duygulandırdığını anlatabilmek mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından askerler, silah ve bayrağa el basarak yemin etti.

Törene katılan Milas Kaymakamı Eren Arslan ve Garnizon Komutanı Erataç, temsili erlerle birlikte aynı karavanada öğle yemeği yedi.

Yemeğin ardından erlerin terhis belgeleri verildi. Terhis töreninde konuşan Kaymakam Arslan, askerleri ve ailelerini kutlayarak; "Bugün güzel, duygulu, anlamlı bir törene katıldık. Ben bir kez daha milletimizle, Silahlı Kuvvetlerimizle gurur duyuyorum. Biz hakikaten ordusuyla, milletiyle bir ve bütün bir devletiz. Her Türk asker doğar lafını biz boşuna söylemedik. Bunu damarlarımızdaki, iliklerimizdeki kanın son damlasına kadar yaşayan, hisseden bir milletiz. Peygamber ocağı olarak gördüğümüz bu kutsal yuvada, kardeşlerimizin bu şeref üniformasını taşımalarına vesilen olan bu törene iştirak etmekten çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. İnşallah ülkemizin, birliği, bütünlüğü, gücü daim olsun. Bu kardeşlerimize bundan sonraki ömürlerinde, sağlıklı huzurlu bir hayat diliyorum." diye konuştu.