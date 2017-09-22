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Bir Günlük Gelirleri Arakan’a Gidecek

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Bir Günlük Gelirleri Arakan’a Gidecek
Malatya'da 2 esnaf bir günlük elde ettikleri gelirleri Arakan'daki Müslümanlara gönderilecek.

Malatya'da 2 esnaf bir günlük elde ettikleri gelirleri Arakan'daki Müslümanlara gönderilecek.

Turgut Temelli Caddesinde bulunan bir lokanta ve tatlıcı dükkanında gün boyu yapılacak satışlardan elde edilecek gelirler Arakan için açılan yardım hesaplarına bağışlanacak. Esnaflar adına konuşan Ali Barım, Arakan'da yaşam mücadelesi veren Müslüman halkı için herkesin seferber olması gerektiğini ifade ederek, "Bizlerde karınca kararınca 2 esnaf olarak bugünkü gelirlerimizin tamamını Arakan'daki kardeşlerimize göndereceğiz. Cumhurbaşkanımızın her zaman dünya mazlumlarının yanında yer aldığını biliyoruz. Bizlerde Cumhurbaşkanımızı bu yolda her zaman destekleyeceğiz" dedi. Esnafları örnek davranışı nedeniyle kutlayan Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Sayın ise Türkiye'nin her zaman devletin ve mazlumların yanında olduğunu dile getirerek, "Arakan'daki Müslüman kardeşlerimiz çok zor durumdalar. Bu nedenle bu tür duyarlı kampanyaların yapılması bizleri sevindiriyor" diye konuştu.

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce'de böyle bir kampanya yaptıkları için esnaflara teşekkür ederken, gün boyu her iki işyerinden elde edilecek gelirlerin İyilik-Der aracılığı ile Arakan'daki Müslümanlara ulaştırılacağı belirtildi.

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