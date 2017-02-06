BİR İLGİNÇ TRANSFER DAHA

Kırmızı-Beyazlı ekibin Ağustos ayında profesyonel imza atan Abdulsamet Yıldırım'da sessiz sedasız bir şekilde transferin son gününde Spor Toto 2. lig ekiplerinden Hacettepe'ye imza attığı ortaya çıktı

Samsunspor'un genç isimlerinden Abdulsamet Yıldırım'ın transferin son gününde Hacettepe ile anlaşarak imza attığı ortaya çıktı. Kamuoyunun Halil İbrahim Pekşen'in Konyaspor'a transferini Türkiye Futbol Federasyonu sitesinden öğrenmesinin ardından, 1996 doğumlu oyuncu Abdulsamet'in de Türkiye 2. Ligi ekiplerinden Hacettepe'ye transferini yine TFF sitesinden öğrenmesi yadırgandı.

Yönetimin bu transferi sessiz sedasız bitirmesi spor kamuoyunun tepkisine neden olurken, transferin gerçekleşmesinde Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'ın aracı olduğu öğrenildi. Abdulsamet Yıldırım, Samsunspor'a İstanbul Gaziosmanpaşa'dan transfer edilmişti.

SADECE BERKAY POLAT KALDI

Samsunspor'un 17 Ağustos tarihinde profesyonel imza attırdığı Kemal İşlemek, Gökhan Genç, Ramazan Özcan, Samet Yıldırım, Erkan Çam, ara transferde bazı oyuncular başka taktımlara transfer oldu. Şu anda A takımda kalan sadece Berkay Polat oldu.