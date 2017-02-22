Bir iyi haber 'iki kötü haber'..

Dün Tekkeköy ve 19 Mayıs ilçelerinde gazetemizden 8 kişilik bir ekip ile kırsal ve şehir merkezi olarak iki gurup halinde 'referandum için vatandaşın nabzını yokladık'.
Henüz erken ve bir çok vatandaşın kararsız olduğunu görmek mümkün, mümkün olmasına da, 'bazı ayrıntılar da yok değil'.
Yani ipuçları verebiliyor.
En azından kararlı olan 'evet ve hayırcılar' için bunları söyleyebiliriz.
Detaylara daha sonra gireceğiz ve belediye başkanlarının 'seçim sonucuna nasıl etkili olacağıyla' ilgili bilgileri de önümüzdeki günlerde ara ara vereceğiz.
Ama vatandaşın tepkisi olduğu bazı konular Samsunlu yöneticiler tarafından iyi anlaşılmış olacak ki; dün Samsun Valiliğinden 'En azından biraz olsun sevindiren güzel bir açıklama geldi.
Referandum sürecinde Samsun havalimanının tadilat nedeniyle kapatılması ne kadar doğru olabilirdi ki, aslına bakarsan.
Hatta bana göre hiç kapanmaması gerekir de, yine de yaz ayının başlangıcında kente turizmden gelecek ekonomik girdiler açısından önemli bir karar alındı.
Vali Şahin açıkladı: Gençlik ve Spor Bakanımızın desteği ile talebimiz uygun görüldü dedi.
Bakın oradaki talep sözü çok önemli.
Çünkü Şahin, 'Bu süreçte o havaalanının kapatılmasının uygun olmayacağını' tahmin edebildi.
Buna işitme Engelliler Olimpiyatı'nın başlamasını da eklersek çok doğru alınmış bir karar.
Ağustos'a kadar belki de 'Hiç kapanmaması söz konusu olabilir'. Şimdilik tadilatın ötelenmesi 'yerinde bir girişim'.
Ancak gelin görün ki, dün de yazdığım gibi Büyükşehir Belediyesi, bu referandum sürecinde farklı çalışıyor.
Mesela daha 20 gün öncesine kadar Yörükler'de yıkım üzerine yıkım yapıyordu.
Dün Yörükler'e gittik elbette.
Orada 'Büyükşehir'i koyun sandığa çıkabilirse aşk olsun.
Tepkiyi anlatamam.
Ama bununla da kalmadı Büyükşehir.
Dün Gülsan Sanayi'de 'şok olma günüydü'.
Sabah işyerlerine gelenler postacıyla 'birlikte içti sabah çayını'.
Çünkü 'mülkünün kamulaştırılması için 15 gün süre verildi'.
Sonra 'yasaya göre kamulaştırırız' denildi.
Oh ne ala..
Muhalefet, Gülsan Sanayi'yi ihmal etmesin.
Vatandaşın isyanı var. Esnaf kan ağlıyor. Çalışanlar işsizlik korkusu yaşıyor.
Dini tesis yapıyoruz, boşaltın diyorlar adeta.
Hem de ne zaman 'Referanduma yaklaşık 50 gün kalmışken'.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan dün teşkilatlara 'Vatandaşa ulaşın' diyor ya, AK Partili Yusuf Ziya Yılmaz ve Büyükşehir yanlış anlamış olmalı.
Ulaşın deyince 'Kamulaştırma tebligatlarını postaya vermişler, öyle ulaşmışlar'.
Dün kü yazımda Samsun zor demiştim ya.
Bugün artık emin oldum.
Samsun zor.
Vali, Bakan 'referandum sürecinde havalimanını kapatmamak için çabalarken', Büyükşehir Gülsan Sanayi'yi kapatıp yerle bir etmek için çaba harcıyor.
Ha gayret..
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Bir iyi haber 'iki kötü haber'..
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