Bir Kavala Sımsıkı Sarılmış İki Engelli Hayat

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaşayan görme engelli Ahmet Sezer, kendisi gibi engelli eşinin desteğiyle haftada birkaç gün geldiği Uşak'ın sokaklarında...

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaşayan görme engelli Ahmet Sezer, kendisi gibi engelli eşinin desteğiyle haftada birkaç gün geldiği Uşak'ın sokaklarında kaval çalarak hayata tutunuyor.

Görme engelli Ahmet Sezer ve zihinsel engelli eşi Fadime Sezer Kütahya'nın Gediz ilçesi Göynükören köyünde ikamet ediyor. Hayatı beraber omuzlayan karı koca haftanın belirli günlerinde Uşak'ta sokak müziği yaparak geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

Uşak'ın kendilerine daha yakın olduğu ve günü birlik olarak buraya gelip gidebildiklerini anlatan Sezer, "1959'da Gediz'in Göynükören köyünde doğdum. İlkokul 3.sınıfa kadar okudum. Bebekken geçirmiş olduğum menenjitten dolayı, ilk okul 3.sınıfta yani 9 yaşında gözlerimi kaybettim. 1972 senesinden 12 yaşımdayken yanlış ameliyat sonucu gözlerimi tamamen kaybettim. Daha sonraki süreçte gözlerim ağrı yaptığından dolayı da gözlerimi her ikisi de alındı. Şu an hiç gözüm yok. İzmir Körler Okulu'nda 1973-1978 yılların arasında okudum. Burada okurken müziği ve genelde halk müziğini sevdiğim için bu kavalı öğrenmeye çalıştım ve kendi kendime öğrendim. Evliyim bir kızım bir oğlum var" dedi.

Herhangi bir gelirinin olmadığı için kaval çalarak evinin geçimini sağladığını söyleyen Sezer; "Bu arada Allah milletimize ve devletimize zeval vermesin, halkımıza ve devletimize her gün aklımın erdiği dilimin döndüğü kadar herkese duacıyım. Gelir kaynağım yok. Devletten üç aydan üç aya maaş alıyorum. Tabi üç aydan üç aya aldığım maaş, elektrik faturasıymış evin yiyeceği içeceği, yani evin masrafı ne olmaz ki? Evin masraflarına yetersiz durumda kalıyor. İşte bu şekilde kaval çalarak geçimimi sağlıyorum" diye konuştu.

Eşi ve çocuğu da engelli

Eşinin yanı sıra çocuklarından birisinin de zihinsel engelli olduğunu kaydeden Sezer, konuşmasını şu şekilde bitirdi; "Onların aylığı yok. Rapor çıkartacağım ama bir türlü gidemiyorum. Kütahya bize 140-150 km mesafede. Günü birlik gidip gelemiyoruz, orada otellerde kalmamız lazım tabi bu bizim için ayrıca bir masraf. Ama onlara da rapor çıkarmayı istiyorum. Evde oğlum sadece normal. O da yeni 18 yaşına girdi iş arıyor. Durumum bundan ibaret"

Ahmet Sezer'in köyünden komşusu Halil Arslan'da Sezer'in yardıma ihtiyacı olduğunu ara sıra evine belediyeden temizlik yapmak için görevlilerin geldiğini ve devletin kömür yardımı yaptığını söyledi.