Bir Kereden Bir Şey Olmaz Demeyin

Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen "Yeşilay Haftası 2017" başlıklı program, Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen "Yeşilay Haftası 2017" başlıklı program, Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yeşilay Haftası kapsamında düzenlenen programa; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Şerif Demir, davetli konuklar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, geçmiş dönemlerde zararlı alışkanlıklarla ilgili yapılan hatalara değinerek, ünlü aktörlerin sigara ve alkol reklamlarında oynatıldığını ve bu durumun da gençleri özendirdiğini ifade etti. Sağlıklı yaşam için Yeşilay'ın yaptığı başarılı çalışmaların önemine vurgu yapan Prof. Dr. Genç, konferansta emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Açılış konuşmasının sonrasında sunumunu yapmak üzere kürsüye davet edilen Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Özçetin, "Bağımlılık ve Psikiyatrik Bozukluklar" konulu bir konuşma gerçekleştirdi.

Uyuşturucu, sigara ve alkol gibi bağımlılık yapıcı maddelere bireylerin kolay ulaşılabildiğinin altını çizen Prof. Dr. Adnan Özçetin, günümüzde özellikle gençlerin internet ortamında her şeyi sipariş edebildiklerini ifade etti. Uyuşturucu madde kullanımının çocukluk yaşına kadar indiğine dikkat çeken Prof. Dr. Özçetin, madde kullanımına başlanmasında toplumsal, ruhsal ve genetik faktörlerin etkili olduğunu dile getirdi. "Bir kereden bir şey olmaz" anlayışının yanlışlığını dillendiren Prof. Dr. Adnan Özçetin, "Bir kereden şok şey olur" sözleriyle sunumunu noktaladı.

Programın diğer konuşmacısı olan Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Dilek Akkuş, "Bağımlılıktan Bağımsızlığa" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Bağımlı kişilerin beyinlerinde bir canavar yarattıklarını ve o canavarla sürekli iletişim halinde olduklarını ifade eden Akkuş, beyinde oluşturulan canavarın içtiği bir tek sigaraya bile kullanıcıların birçok anlam yüklediğine işaret etti. Sigara kullanımını örnek gösteren Dilek Akkuş, sigara içen kişilerin; "Sigara içmezsem dikkatimi toplayamıyorum." gibi bahaneler ürettiğini ve bu durumun diğer madde bağımlıları içinde geçerli olduğunu söyledi.

Bağımlı kişilerin içene düştüğü durumdan kurtulması için motivasyona çok önem verilmesi gerektiğini söyleyen Öğr. Gör. Dilek Akkuş, bu kişilerin tedavi süresince ailesiyle sürekli dayanışma içerisinde kalmasının faydalı olacağını belirtti.

Program, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Şerif Demir tarafından Prof. Dr. Adnan Özçetin'e ve Öğr. Gör. Dilek Akkuş'a teşekkür belgesi takdim edilmesinin ardından sona erdi.