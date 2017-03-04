  • BIST 89.722
  • Altın 146,981
  • Dolar 3,7202
  • Euro 3,9313
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 8 °C

Bir Kereden Bir Şey Olmaz Demeyin

» »
Bir Kereden Bir Şey Olmaz Demeyin
Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen "Yeşilay Haftası 2017" başlıklı program, Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen "Yeşilay Haftası 2017" başlıklı program, Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yeşilay Haftası kapsamında düzenlenen programa; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Şerif Demir, davetli konuklar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, geçmiş dönemlerde zararlı alışkanlıklarla ilgili yapılan hatalara değinerek, ünlü aktörlerin sigara ve alkol reklamlarında oynatıldığını ve bu durumun da gençleri özendirdiğini ifade etti. Sağlıklı yaşam için Yeşilay'ın yaptığı başarılı çalışmaların önemine vurgu yapan Prof. Dr. Genç, konferansta emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Açılış konuşmasının sonrasında sunumunu yapmak üzere kürsüye davet edilen Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Özçetin, "Bağımlılık ve Psikiyatrik Bozukluklar" konulu bir konuşma gerçekleştirdi.

Uyuşturucu, sigara ve alkol gibi bağımlılık yapıcı maddelere bireylerin kolay ulaşılabildiğinin altını çizen Prof. Dr. Adnan Özçetin, günümüzde özellikle gençlerin internet ortamında her şeyi sipariş edebildiklerini ifade etti. Uyuşturucu madde kullanımının çocukluk yaşına kadar indiğine dikkat çeken Prof. Dr. Özçetin, madde kullanımına başlanmasında toplumsal, ruhsal ve genetik faktörlerin etkili olduğunu dile getirdi. "Bir kereden bir şey olmaz" anlayışının yanlışlığını dillendiren Prof. Dr. Adnan Özçetin, "Bir kereden şok şey olur" sözleriyle sunumunu noktaladı.

Programın diğer konuşmacısı olan Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Dilek Akkuş, "Bağımlılıktan Bağımsızlığa" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Bağımlı kişilerin beyinlerinde bir canavar yarattıklarını ve o canavarla sürekli iletişim halinde olduklarını ifade eden Akkuş, beyinde oluşturulan canavarın içtiği bir tek sigaraya bile kullanıcıların birçok anlam yüklediğine işaret etti. Sigara kullanımını örnek gösteren Dilek Akkuş, sigara içen kişilerin; "Sigara içmezsem dikkatimi toplayamıyorum." gibi bahaneler ürettiğini ve bu durumun diğer madde bağımlıları içinde geçerli olduğunu söyledi.

Bağımlı kişilerin içene düştüğü durumdan kurtulması için motivasyona çok önem verilmesi gerektiğini söyleyen Öğr. Gör. Dilek Akkuş, bu kişilerin tedavi süresince ailesiyle sürekli dayanışma içerisinde kalmasının faydalı olacağını belirtti.

Program, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Şerif Demir tarafından Prof. Dr. Adnan Özçetin'e ve Öğr. Gör. Dilek Akkuş'a teşekkür belgesi takdim edilmesinin ardından sona erdi.

Bir Kereden Bir Şey Olmaz Demeyin

Bir Kereden Bir Şey Olmaz Demeyin

Bir Kereden Bir Şey Olmaz Demeyin

Bir Kereden Bir Şey Olmaz Demeyin

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ak Parti Referandum Çalışmalarına Devam Ediyor04 Mart 2017 Cumartesi 08:23
  • Ak Partili Çakar, Malazgirt’te Yapılacak Projeleri Anlattı04 Mart 2017 Cumartesi 08:23
  • Hakkari’de Organize Sanayi Bölgesi Çalışmaları04 Mart 2017 Cumartesi 08:18
  • Malazgirt’te Hurda Televizyon Parçalarıyla Maket Oyuncaklar Üretiyor04 Mart 2017 Cumartesi 08:13
  • Bir Kereden Bir Şey Olmaz Demeyin04 Mart 2017 Cumartesi 07:38
  • Ülkemizde Mahmuzlu Kızkuşu’nun Nesli Tükeniyor04 Mart 2017 Cumartesi 07:38
  • Asd’ye Özel İhracat Ödülü04 Mart 2017 Cumartesi 07:38
  • Aydın Ziraat Odaları Söke’nin Tarihi Doğanbey Köyünde Toplandı04 Mart 2017 Cumartesi 07:08
  • Sürücü, Acarlar Mahallesini Ziyaret Etti04 Mart 2017 Cumartesi 07:08
  • Nazilli Erzurumlular Derneği Başkan Alıcık’ı Ziyaret Etti04 Mart 2017 Cumartesi 07:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti