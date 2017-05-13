’Bir Kereden Bir Şey Olmaz’ Düşüncesi Gençleri Tuzağa Düşürüyor

Narconon Programı Güney Avrupa sorumlusu Giovanni Citterio, uyuşturucu madde kullanımı öncesi "bir kereden bir şey olmaz" gibi düşüncelerin, gençleri...

Narconon Programı Güney Avrupa sorumlusu Giovanni Citterio, uyuşturucu madde kullanımı öncesi "bir kereden bir şey olmaz" gibi düşüncelerin, gençleri tuzağa daha kolay çektiğini söyledi.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağları'nın eteklerinde "Narconon Programı" ile uyuşturucu, uyarıcı ve alkol bağımlılarına, destek ve ilaçsız rehberlik eğitimi veriliyor. Programda, madde bağımlılığında uzun süren tedaviler yerine spor, beyin jimnastiği, yeme içme alışkanlıklarında değişiklik ve çeşitli detoks yöntemleri kullanılıyor. Madde bağımlısı kişi, program kapsamında topluma sağlıklı bir birey olarak tekrar kazandırılıyor. Türkiye'de 4 yıldır süren "Narconon" Türkiye Eğitim ve Rehberlik Programında, madde bağımlısı gençlere hiç ilaç kullandırılmadan 3-4 aylık bir rehabilitasyon süreci gerçekleştiriliyor.

Citterio: "İnanılmaz bir başarımız oldu"

Narconon Programı Güney Avrupa sorumlusu Giovanni Citterio, programla şimdiye kadar 10 binden fazla kişinin hayatını geri kazandığını söyledi. Gençlere uyuşturucu ve zararlarının anlatılmasından korkulmaması gerektiğini vurgulayan Citterio, "Uyuşturucu ile ilgili konferanslarda gençlere ve ergenlere uyuşturucu vücuda girince neler yapıyor nasıl zararlar veriyor ve vücudu buna nasıl tepki veriyor anlatıyoruz. İnanılmaz bir başarımız oldu. Artık çocuklar uyuşturucunun ne kadar zararlı olduğunu anladıklarını ve hayatları boyunca hiçbir şekilde kullanmayacaklarını söylüyorlar" diye konuştu.

"Gençlerin tuzağa düşmesini kolaylaştırıyor"

"Özellikle sorunlu dönemlerden geçen gençleri ağına düşüren uyuşturucu, gün geçtikçe dünyayı ve ülkemizi tehdidi altına alıyor" diyen Citterio, "Bir kereden bir şey olmaz', "Herkes kullanıyor', "Benim iradem kuvvetli, bağımlı olmam', "İstediğim zaman bırakırım" gibi düşüncelerin, gençleri bu tuzağa düşmesinde önemli bir rol oynadığını söyledi.

Tezemir: "Devlet büyüklerimizle yol almak en büyük hedefimiz"

Türkiye'de yapılan Narconon programı hakkında detaylar veren Kurtuluş Vakfı Başkanı Ufuk Tezemir, toplum olarak her şeyi devletten beklemenin çok yanlış bir algı olduğunu ifade ederek, "Bizler de millet olarak çözüm ve proje üretmemiz gerekiyor. Ne kadar çok çalışır ve proje üretirsek milletimiz ve devletimiz o kadar rahat nefes alabilir. Elimizde bir program var ve bu program onlarca insana umut oldu ve onlarca insanı kurtardı. Hem bu programı devletimize anlatmak hem de oluşabilecek ön yargıları kırmak adına bir çalışma yapmak istiyoruz. Bizler de varız demek istiyoruz. Gençler olarak bu vakfı kurduk ve devlet büyüklerimiz ile birlikte yol almak en büyük hedefimiz" dedi.

Eski bağımlıların görüşleri

Yurt dışında uygulanan Narconon Programı'nı Türkiye'de başarı ile uygulanıyor. Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağları'nın eteklerinde programı başarıyla uygulayan Kurtuluş Vakfı, gençleri uyuşturucu batağından kurtarmak için ilaçsız rehberlik eğitimi veriyor. Programa katılanlar ise gerek eğitimden gerekse de eski hayatlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

25 yıl uyuşturucu madde kullanan Deniz Demir, "39 yaşındayım, 25 yıl uyuşturucu madde kullandım. Bu süre zarfında birçok suça karıştım. Defalarca cezaevine girdim. Bir çok yöntem denememe rağmen uyuşturucudan kurtulamadım. Her şeyimi kaybetmeye başlamıştım, bütün ümidimi yitirmiştim. Narconon Programı ile tanıştım. Bu programda ilgimi çeken ilaçsız eğitim programı olmasıydı" diye konuşurken, 10 yıldır uyuşturucu madde kullandığını belirten Yakup Çakır ise, "Bu süre içerisinde hayatımdaki her şeyi yıktım. Ailemi ve çevremdeki insanları teker teker kaybetmeye başlamıştım. Sadece uyuşturucu vardı hayatımda. Sonra Narconon Programı ile tanıştım. Bu programda kendimi en üst seviyeye getirdim, eğitimler alarak kendimi tamamen değiştirdim" diyerek memnuniyetini dile getirdi.