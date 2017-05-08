Bir Kişiyi Döverek Hastanelik Eden Chp Merkez İlçe Başkanı Hakim Karşısına Çıktı

Bilecik'te restoran çıkışı bir kişiyi öldüresiye döverek ağır yaralayan ve hastanelik eden CHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Gültekin Çalışkan,...

Bilecik'te restoran çıkışı bir kişiyi öldüresiye döverek ağır yaralayan ve hastanelik eden CHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Gültekin Çalışkan, yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

Bilecik'te bir seramik fabrikasında şoför olarak çalışan Ayhan Güven (40) 2 Nisan 2016 gecesi Şelale adlı içkili bir restorana gitmişti. Yemeğin ardından Güven'in, karanlık bir noktada tuvalet ihtiyacını gidermesini gören CHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Gültekin Çalışkan, Güven'e bağırarak vurmuştu. Arbede sırasında sert bir cisimle dizinden yaralanan Ayhan Güven, ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yaşanan olay sonrası açılan davanın ilk duruşması bugün Bilecik Adliyesi Sulh Ceza Mahkemesi görüldü. Mahkemeye, CHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Gültekin Çalışkan ile davacı Ayhan Güven'ın yerine avukatı katıldı. Hakim, Merkez İlçe Başkanı Gültekin Çalışkan'ın dinlenmesinin ardından mahkemeyi 28 Eylül 2017 tarihine erteledi.

Öte yandan, yaşanan olayların ulusal basına yansımasının ardından 2 Mayıs 2016 bir basın toplantısı düzenleye Çalışkan, kimseyi darp etmediğini iddia etmişti.