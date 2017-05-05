Eskişehir Mehmet Ali Yasin İlkokulu öğretmenleri ve öğrenci velileri tarafından "Bir Nefes Şiire Dokunuş" şiir dinletisi düzenlendi.

Eskişehir Mehmet Ali Yasin İlkokulu öğretmenleri ve öğrenci velileri tarafından "Bir Nefes Şiire Dokunuş" şiir dinletisi düzenlendi.

Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi'nde davetlilerin katılımı ile gerçekleştirilen şiir dinletisinde; öğretmenler ve öğrenci velileri, şiir dünyasının önemli şahsiyetlerinin şiirlerini seslendirirken, türkülerle de geceye ayrı bir renk katıldı. Programa, öğrenci velileri tarafından ilgi gösterildi ve okunan şiirler beğenildi. Okul-aile ve çocuk bütünleşmesinin en güzel örneklerden birini sağlayan Mehmet Ali Yasin İlkokulu yöneticileri, benzer projelerin devam edeceğini dile getirdi.