Eskişehir Mehmet Ali Yasin İlkokulu öğretmenleri ve öğrenci velileri tarafından "Bir Nefes Şiire Dokunuş" şiir dinletisi düzenlendi.
Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi'nde davetlilerin katılımı ile gerçekleştirilen şiir dinletisinde; öğretmenler ve öğrenci velileri, şiir dünyasının önemli şahsiyetlerinin şiirlerini seslendirirken, türkülerle de geceye ayrı bir renk katıldı. Programa, öğrenci velileri tarafından ilgi gösterildi ve okunan şiirler beğenildi. Okul-aile ve çocuk bütünleşmesinin en güzel örneklerden birini sağlayan Mehmet Ali Yasin İlkokulu yöneticileri, benzer projelerin devam edeceğini dile getirdi.
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