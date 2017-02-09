Bir sezonda dördüncü başantrenör

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Canik Belediyespor, başantrenör Erdal Yeğin ile yollarını ayırmasının ardından Erman Okerman ile anlaştı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne Mehmet Can Öztürk ile başlayan Mavi-Beyazlılar, Öztürk'ün yaşamını yitirmesinin ardından yerine yardımcısı Uğur Özden'i getirdi. Alınan başarısız sonuçlar üzerine göreve Erdal Yeğin'i getirmişti. Son 7 maçını kaybeden Canik Basket Yeğin ile de yollar ayrıldı. Canik Belediyespor'da göreve, bu sezon dördüncü başantrenör olarak Erman Okerman getirildi. Kulüp başkanı Ercan Bayrak, Okerman ile sezon sonuna kadar takımı çalıştırması konusunda anlaşma sağladıklarını söyledi.