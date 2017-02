Bir Yandan Evlat Acısı, Bir Yandan Geçim Sıkıntısı

Hatay'ın Belen ilçesinde 18 Şubat 2017'de Belen-İskenderun E-91 karayolu üzerinde karşıda karşıya geçmek isterken, bir aracın çarpması sonucu hayatını...

Hatay'ın Belen ilçesinde 18 Şubat 2017'de Belen-İskenderun E-91 karayolu üzerinde karşıda karşıya geçmek isterken, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Mustafa Çoban İlkokulu 2. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Ali Rıza Zundel'in annesi Gülistan Zundel'in gözyaşları dinmiyor. Mahalle sakinleri ve akrabalarının yardımlarıyla geçinen Zundel ailesi, şimdi de evlat acısı ile baş etmeye çalışıyor.

Sık sık kazaların olduğu yere gelerek saatlerce gözyaşı döken anne Gülistan Zundel, "Ali Rıza'm neredesin yavrum, hani büyüyüp askere gidecektin, polis olacaktın, bana bakacaktın yüreğim yanıyor neredesin" diye feryat etti. "Bu yoldan da şikayetçiyim oğlumu aldın benden" diyerek gözyaşı döken anne Gülistan Zundel, "Ciğeri yanık bir anne ne diyebilir ki, şu an benim ne durumda olduğumu bilemezsiniz ki canımdan can gitti. Ablası Fatma Nur ile birlikte arkadaşlarına ders yapmaya gittiler. Arkadaşı da evde olmayınca parkta oynamışlar. Ablası kardeşi Ali Rıza'yı sevindireyim parkta oynayalım diye. "Geç kalmayın dikkat edin" demiştim. "Tamam anne" demişti. Arabadan inmişler. Karşıdan karşıya geçerken ablasının elinden bir anda yola adımını atmış ve o an araç çarpmış. Ciğerimi yaktılar. Oğlumu Ali Rıza'mı aldılar benden" diyerek gözyaşı döktü.

Kaza anında kardeşinin yanında olan ve halen olayın şokunu üzerinden atamayan Sebati Gönenç Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Fatma Nur Zundel ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Buraya yeni taşındığımız ve pek arkadaşımız olmadığı için annemden izin alarak arkadaşımıza gittik. Arkadaşım da evde olmadığı için kardeşim Ali Rıza ile birlikte parkta oynadık. Daha sonra saat 17.30 – 18.00 gibi hava kararmadan minibüse binip yolun karşısındaki durakta inerek evimizin olduğu tarafa geçmek istedik. Kardeşim elimi tutuyordu. Nasıl oldu anlamadım. Kardeşim ayağını attı ve bir anda araç kardeşime çarptı. Aracın şoförü araçtan indi. Elini başına götürdü. Kardeşim yerde yatıyordu. 2 Suriyeli abi geldi ve kardeşimi alıp bir araca koydular. Ben de o an bayılmışım gerisini hatırlamıyorum."

Oğlunun kendisine sık sık "Polis olacağım, asker olacağım ben sana ev alacağım, çalışacağım ben sana bakacağım anne" dediğini anlatan Gülistan Zundel, kazanın yaşandığı yerde aydınlatma dahi bulunmadığını, karşıdan karşıya geçmenin zor olduğuna dikkat çekerek, "Burada bir üst geçit bir lamba bile yok. Oğlum canım ciğerimi yaktılar. Neden hiç kimse önlem almaz. Buralarda sürekli kazalar oluyor. Canlar yanıyor. Yetkililer neden buna bir çare bulmuyor. Ben artık yaşayan bir ölüyüm. Yavrum ile birlikte beni de toprağa gömdüler" diye konuştu.

Kızı Fatma Nur ile birlikte yaşama tutunmaya çalışan anne Gülistan Zundel, Belen'in Sarımazı Mahallesi Dede Korkut sitesinde oğlu Ali Rıza'nın fotoğrafları ile donattığı evde her gün oğlunun fotoğraflarını öpüp kızına sarılarak gözyaşı döküyor.