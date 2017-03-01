Bir yıldır 3 puana hasretiz

Samsunspor, en son deplasman galibiyetini geçen sezon 20 Şubat 2016’da 2-0’lık skorla Boluspor karşısında aldı. 1 yılı aşkın süredir deplasman galibiyeti bulunmayan Kırmızı-Beyazlılar, bu hasrete bu hafta son vermek istiyor.

MORALLER YERİNDE

TFF 1’nci Lig’de geçen hafta Boluspor karşısında aldığı 3-0’lık skorla moral bulan ve üstündeki takımlarla arasındaki puan farkını kapatan Samsunspor’da moraller yerinde. Sakat futbolculardan Furkan Köse takıma geri dönerken, Vedat Bora ve Ahmet Burak Solakel’in bu hafta oynanacak olan Denizlispor deplasmanına götürülmeyeceği belirtildi. Kart cezalı Halil İbrahim Pekşen’in de forma giyemeyeceği Denizlispor maçına ayrı bir önem veren Kırmızı-Beyazlılar, bu karşılaşmada bir yıllık hasrete son vermek istiyor.

DEPLASMAN HASRETİ

Bu sezon deplasmanda henüz galibiyetle tanışamayan Samsunspor’un son dış sahadan getirdiği üç puan ise 20 Şubat 2016’da Boluspor karşısında aldığı 2-0’lık skor. Deplasmanda Boluspor’uFamoussaKone’nin 7’nci ve 84’ncü dakikalarda attığı 2 golle mağlup eden Kırmızı-Beyazlıların, 20 Şubat 2016’dan bu yana deplasmanda yüzü gülmedi. Bir yılı aşkın süredir deplasmanda galibiyeti bulunmayan Samsunspor, bu hafta oynayacağı Denizlispor karşısından alacağı üç puanla hem bir seri yakalamak hem de dış saha hasretine son vermek istiyor.

BOLUSPOR UĞURLU GELİYOR

Geçen sezon deplasmanda aldığı bu galibiyetin ardından içeride 1461 Trabzon’u 3-0’la geçen Samsunspor’aBoluspor maçlarından gelen üç puanla uğur getiriyor. Bir önceki sezon da yine Boluspor galibiyetinin ardından bir seri yakalayan Kırmızı-Beyazlılar, bu sezon da aynı istatistiğini sürdürmeyi amaçlıyor.

ÖZKÖYLÜ : BİR İLKİ BAŞARACAĞIZ

Teknik Direktörü Osman Özköylü, bir yıldır deplasmanda galibiyet alamadıklarını hatırlatarak, “Denizlispor maçı bu anlamda bir ilk olacak. Hem deplasman galibiyeti ile tanışıp hem de iki maç üst üste kazanarak seri yapmak istiyoruz. Takım olarak moral ve motivasyonumuz üst seviyede. İyi bir hava yakaladık. Bunu bozmayacağız. Ayaklarımızı da yere sağlam basarak her maçtan galibiyetle ayrılmak için mücadele edeceğiz. Futbolcu kardeşlerimizle birlikte durumun farkındayız. Bu bilinçle hareket edip Samsunspor’u iyi bir noktaya el birliği ile taşıyacağız” dedi.