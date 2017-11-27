BİRAZ DA İYİ HABERLER

Son günlerde sürekli olumsuz haberler vermekten usandım.

Biraz da iyi haberler vermek için uğraştım durdum. Çalışanlara ve

emeklilere nasıl olumlu ve iyi haberler verebilirim?

Birkaç tane bulabildim.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi 11 Aralık günü, Türkiye'nin büyüme

rakamlarının açıklanacağını belirtip, "Türkiye'nin büyüme rakamlarını

tahmin bile edemeyecekler. Dünya birincisi olacak, buradan söylüyorum

sizin huzurunuzda" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "İthal eti hiç

kimse, bende başta olmak üzere, istemiyor. Türk halkının, benim

torunlarımın, çocuklarımın bu proteine ihtiyacı var ve ben bunu

maalesef şuanda karşılayamıyorsam, geçici bir süreliğine ithal etin

hiçbir zaman çözüm olmadığını bilen kardeşlerinizden birisiyim" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ne kadar KDV iadesi beklediklerinin

sorulması üzerine de, "Biz senaryoları çalışıyoruz, ben sizlere

kapsamlı bir analiz çalışmasını sunacağım. Yıllık düzeyde kabaca 11

milyar liralık bir KDV iadesi gelebilir ama bence farklı senaryolar

altında bu düzey değişebilir" dedi.

Ağbal, 2018 yılında emekli maaşlarında 144 liraya varan artış

gerçekleşecek. En yüksek emekli maaşı yüzde 3.4 zamla 4 bin 240

liradan 4 bin 384 liraya yükselecek.” dedi.

Bu müjdeli ve iyi haberleri verenlere bir de Türkiye Ziraat Odaları

Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar katılıp, tarımda ithalat

ile ihracat arasındaki makasın kapandığını, geçen yıl 9 aylık dönemde

3,2 milyar dolar olan dış ticaret fazlasının bu yıl aynı dönemde 2,65

milyar dolara gerilediğini söyledi.

Türkiye Uçuyor diyorlardı ya doğruymuş demek ki.

Keki neden insanlar hala geçim zorluğu içinde?

Neden insanlar akaryakıt fiyatlarına uyak uyduramadıkları için

araçlarına binmeme kararı alıp toplu taşımacılığa yöneliyor?

İyi haberler ayacağımız günlerin çoğalması dileğiyle diyorum.



KENTTEN KÖYE Mİ?

Hayvancılık ölmüş, yem ve et ithal ediyoruz.

Tarım dibe vurmuş durumda. Kuru fasulyenin kilosunun ne kadar olduğunu

bile unuttuk. Etli nohut yiyebilmek yürek istiyor.

Ütün bunları engellemek üzere yeni kararlar yoldaymış.

Eskiden köyden kente göç edilirdi, çünkü ekmek ve iş oradaydı, üretim

büyük kentlerdeydi.

Şimdi o kentlerde de çalışacak iş bulamıyor insanlar.

Madem Sanayi üretiminde bir türlü atlamayı yapamıyoruz, şimdi işi

tersine döndürmeye çalışacağız demek ki.

Hani köyden kente inip de şaşıran insanlar var ya, kentten köye

göçenler şaşırmayacak mı?

Besicilik yapacaklar, tarımla uğraşacaklar, üretecekler.

Proje düşüncede iyi olabilir de, bu kararı alacak olanlardan hangisi

köylerine geri dönecek?

Saraylarda oturmaktan vazgeçip köylerinde oturabilecekler mi? Yoksa

köylerine de konaklar yapıp köyün ağası mı olacaklar?

Geçin bunları, insanların akıllarını bulandırmayın.

Temel’e sormuşlar: Temel, birinin kafasını karıştırmak için ne dersin?

Temel "54" demiş.

Soran kişi merak etmiş: Ya niye 54 dedin durduk yere?

Temel açıklamış: Bak gördün mü kafan nasıl karıştı.?

Hükümet de sanırım kafamızı karıştırmak istiyor…



GÜNÜN SÖZÜ

Hiçbir insan dünyaya iyi eğitilmiş bir aile kadar önemli bir miras bırakamaz.