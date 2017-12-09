Şanlıurfa'nın Birecik İlçe Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, ABD'nin İslam'ın ilk kıblesi Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına sert tepki...

Şanlıurfa'nın Birecik İlçe Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, ABD'nin İslam'ın ilk kıblesi Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına sert tepki göstererek, "Bu durum asla kabul edilemez, Mekke ve Medine ne ise Kudüs de bizim için odur" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından tepkiler çığ gibi büyüyor. Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi'nde Trump'ın kararına tepki gösteren vatandaşlar sokağa döküldü. Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği gösteriye katılarak, ABD'yi ve Trump'ın açıklamalarını sert bir dille kınadı.

İslam'ın ilk kıblesi

Kudüs'ün Müslümanların ilk kıblesi olduğunu dile getiren Pınarbaşı, "Kudüs, 4 bin yıllık İslam şehri. Peygamberler şehri. Miraç hadisesinin tek şahidi. Müslümanların gözyaşı, yürek yarasıdır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (Sav) ziyaret edilmeye değer gördüğü ve teşvik ettiği üç şehirden birisidir. Her üç dinin de kutsal mekanlarının bulunduğu ve yüzyıllardır İslam yurdu olan Kudüs Darüsselam barış ve selam yurdudur" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü başkenti olarak ilan eden İsrail'in politikasını desteklemesi ve ABD İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma yönündeki kararının dünya barışını tehdit eden sorumsuz ve tehlikeli bir yaklaşım olduğuna dikkat çeken Başkan Pınarbaşı, "İslam alemi artık uyanmalı. Selahattin Eyyübiler, Abdülhamitler nasıl Kudüs'e sahip çıktıysa, İslam alemi de kapitalist ve siyonistlere taşeronluk yapmayı bırakıp, Kudüs'e sahip çıkmalıdır. Müslümanların yaşadığı sorunlara ve Kudüs'teki işgale duyarsız bir İslamiyet olmaz" ifadelerini kullandı.

"Uyanışa vesile olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla İslam İş birliği Teşkilatı Liderler Zirvesinin Kudüs gündemi ile 13 Aralık'ta İstanbul'da toplanacağını hatırlatan Başkan Pınarbaşı, "İnanıyorum ki, cumhurbaşkanımızın çağrısı İslam aleminin uyanışına vesile olacaktır. İslam alemi, Amerika'nın dünyanın jandarması olmadığını görecek ve dünyaya dur diyecektir. İslam zirvesiyle, münafıklar İslam alemine zarar veremeyeceğini görecektir" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye gerekeni yapacaktır"

ABD Başkanı Trump'ın aklıselim davranarak geri adım atması gerektiğinin altını çizen Başkan Pınarbaşı, "Aksi halde dünya yeni bir savaşla karşı karşıya kalacaktır. Bugün oynanan oyun yüzyıllardır süre gelen haçlı seferlerinin bir tezahürüdür. Ama İslam alemi yeni bir haçlı seferine müsaade etmeyecektir. Bunun önderliğini de Türkiye yapacaktır. Tıpkı Suriye'de olduğu gibi Kudüs'te de Türkiye üzerine düşeni yaparak, mazluma elini uzatacaktır. ABD ve İsrail'e dur diyecektir" diye konuştu.

Açıklamaların ardından gösteriyle katılan Birecikliler tekbirler eşliğinde alandan ayrıldı.