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Birecik Kırsalında Asfalt Seferberliği

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Birecik Kırsalında Asfalt Seferberliği
Birecik'teki kırsal yollar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından sathi asfalt ile kaplanıyor.

Birecik'teki kırsal yollar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından sathi asfalt ile kaplanıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm ilçelerde başlatılan sathi asfalt çalışması devam ediyor. Birecik ilçe merkezindeki alt ve üst yapı çalışmasının yanı sıra ilçeye bağlı kırsal yollarda sathi asfalt çalışması ile ilçenin yol standardı yükseliyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Ekenek, Beyaz harabe, Güzelyurt, Yeniyapan, Aslanlı, Aşağı kuyucak, Orta Kuyucak, Yukarı Kuyucak, Ilğar, Bölek, Dışlık, Keskince, Baraj, Kural, Yeğen Mahallesinde 25 kilometrelik yol ağı tamamlanırken, Kurunca, İğdeli, Bağlarbaşı mezarlık yolu, Aşağı karkutlu, Polatlı, Düzlüce, Söğürtlen, Köroğlu, Tüten, İkimagara, Güzelyurt, Yeşilyurt, Ünsal, Namazlı, Baraj yolu, Meteler, Küçük yaylacık, Yukarı yaylacık, Almaşar, Kesme, İğdeli, Ağaçlı mahallesinde yapılacak olan yollarla birlikte bu yıl Birecik ilçe kırsalında 61.5 kilometrelik yol sathi asfaltla kaplanmış olacak.

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