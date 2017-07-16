Birecik Sokağa Döküldü

15 Temmuz'un yıl dönümünde Birecik halkı genciyle, yaşlısıyla, kadını ile erkeği ile sokaktaydı.

15 Temmuz'un yıl dönümünde Birecik halkı genciyle, yaşlısıyla, kadını ile erkeği ile sokaktaydı. Mehteran takımı ve binlerce bayrakla sokakta adeta gövde gösterisi yapan Birecik halkına seslenen Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, "İşte bizim halkımız" diyerek, teşekkürlerini iletti.

Başkan Faruk Pınarbaşı, beraberinde Kaymakam Kadir Perçi, Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Çakmak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Bayram Akşit, AK Parti İlçe Başkanı Müslüm Kaynarpınar, MHP ilçe Başkanı Ömer Güneş ve CHP İlçe Başkanı Sakıp Yaşar, STK temsilcileri ve binlerce kişiyle yürüdü.

15 Temmuz Şehitler Parkında başlayan yürüyüş, Adnan Menderes Bulvarına kadar mehteran takımı ve sirenler çalarak devam etti. Burada Kaymakam Kadir Perçi ve Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı tarafından anıta çelenk sunuldu. Daha sonra Başkan Pınarbaşı'na mehteran takımı başkanı tarafından Türk Bayrağı verildi. Başkan Pınarbaşı'nın şanlı bayrağımızı öperek almasının ardından yürüyüş tekrar 15 Temmuz Parkına kadar devam etti.

Burada devam eden etkinliklerde, dev ekrandan 15 Temmuz gecesinde yaşananlar hatırlatılarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından kesitler sunuldu.

Başkan Pınarbaşı, halka hitap ederken, Birecik halkı ile bir kez daha gurur duyduğunu belirterek, "Geçen yıl burada 27 gün nöbet tuttuk, bu meydanı o gün olduğu gibi bugün de boş bırakmadınız. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Pınarbaşı, konuşmasının devamında, "15 Temmuz günü hainler bizim Türkü ile Kürdü ile Lazı ve Çerkez'i ile bir mozaik olduğumuzu unuttular. Oysa bizim vatan sevgimizin, milli irademizin canımızdan kıymetli olduğunu bilseler hainliğe kalkışamazlardı" dedi.

Başkan Faruk Pınarbaşı, 15 Temmuz gecesi darbeci hainleri bozguna uğratan mücadelenin, tarihin en anlamlı direnişlerinden biri olduğunu ifade ederek, "Bu millet hakikaten büyük bir millet. Bu gece bunu bir kez daha kanıtladınız. Birecikli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum ve sizlerle gurur duyuyorum" dedi.

15 Temmuz'un sadece bir anma olmadığının altını çizen Pınarbaşı , "Bu gecenin anlamı büyük. Burada toplanmamız sadece bir etkinlik için değil. Türkiye'nin her yerinde milyonlarca vatandaşımız toplanması bir şeyi haykırıyor. Bu millete el uzatmayın, bu millet bölünmez, bu vatan tek bir bayrak altında tek bir vatan olarak kalacaktır. Kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacağız" diye konuştu.

Birecik Kaymakamı Kadir Perçi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve milletinin aynı o gece olduğu gibi yine omuz omuza olduğunu belirterek, "15 Temmuz'da sivil ve masum vatandaşlarımızı katledenler yaratılmışların en alçaklarıdır. O gece milletimiz tek millet, tek bayrak, tek vatan, etrafında birleşerek tarih yazdı. Buradan gün iradeye sahip çıkma günü diyerek meydanları darbecilere teslim etmeyen, onları hezimete uğratan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet dinliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Vatanına, bayrağına aşık olan Birecikliler nöbetimiz mübarek olsun. Bize bu güzel günleri yaşatan, hainlere karşı zaferi nasip eden Rabb'imize şükürler olsun. Hepinize bugün burada bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. Allah Türk milletine bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" temennisi ile konuşmasını tamamladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahilerin okunması ve şehitler için okunan hatimlerin duası ile süren etkinlik sırasında Birecik Belediyesi tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 22.30'da başlayan konuşmasının canlı izlendiği etkinlik saat 00.13'te tüm Türkiye ile aynı anda okunan selanın ardından başlayan demokrasi nöbeti ile devam etti.