Birecik’te Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Ve Yeni Anayasa Değişikliği Anlatıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yeni anayasa değişikliği ve cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi düzenlenen programla anlatıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yeni anayasa değişikliği ve cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi düzenlenen programla anlatıldı.

Birecik Mehmet Akan Kültür Salonunda, AK Parti Birecik Gençlik Kolları Başkanlığı ve AK Parti Şanlıurfa Gençlik Kolları Yeni Anayasa Tanıtım Komisyonu tarafından düzenlenen programda, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve yeni anayasa değişikliği anlatıldı. Birecik'te düzenlen programa, AK Parti Birecik İlçe Başkanı Müslüm Kaynarpınar, Gençlik Kolları Başkanı Müslüm Aloğlu, Siyaset Bilimci ve Gazeteci Abdulkadir Akıl, Avukat Fatih Nuranioğlu, Şanlıurfa AK Parti Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı ve Birecik Koordinatörü Yasin Fırat Çiftçi, STK temsilcileri partililer ve birçok vatandaş katıldı.

Siyaset Bilimci ve Gazeteci Abdulkadir Akıl ile Avukat Fatih Nuranioğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı programda, cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminde neler olduğu neden cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin neden gündeme geldiği, yeni sistemle birlikte neler değişeceği gibi birçok konu ele alındı. Programa katılanlar, cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi hakkında merak ettiklerini konuşmacılara sorarak fikir sahibi oldu.