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Birecik’te “Her Mahalleye Semt Sahası Projesi” Start Alıyor

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Birecik’te “Her Mahalleye Semt Sahası Projesi” Start Alıyor
Şanlıurfa'nın Birecik İlçe Belediyesi, 11 mahallede yapmayı planladığı semt sahaları için Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı...

Şanlıurfa'nın Birecik İlçe Belediyesi, 11 mahallede yapmayı planladığı semt sahaları için Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile protokol imzaladı.

Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı'nın seçim öncesi verdiği vaatler arasında yer alan "Her Mahalleye Semt Sahası Projesi" start alıyor. Gençlerin uyuşturucu ve terör gibi kötülüklerden uzak tutulmasını amaçlayan proje ile ilgili Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı yetkilileri arasında protokol imzalandı.

İlçe halkına müjdeyi veren Pınarbaşı, spor sahalarının, gençlerin zihinlerinin dinç ve temiz tutulması noktasında önemli bir işlevi yerine getireceğini söyledi. En büyük yatırımın gençliğe yatırım olduğunu belirten Pınarbaşı, "Gençler önemli çünkü bugünün gençleri yarının doktorları, avukatları, yöneticileri olacaklar. Bu ülkeyi onlar yönetecekler. Ülkemizin, şehrimizin gelecekte de ehil eller tarafından yönetilmesi için bizim bugün gençlerimize gereken önemi vermemiz ve yatırımı yapmamız gerekiyor" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile çok önemli bir protokole imza attıklarını kaydeden Pınarbaşı, şunları söyledi,"Protokol kapsamında Birecik'in 11 ayrı semtinde spor sahaları inşa edeceğiz. Bu sahalarımız sayesinde gençlerimiz artık derslerinden arta kalan vakitlerini boş boş gezerek değil, spor yaparak geçirecekler. Böylece hem bedenen hem de zihnen gelişmiş olacaklar."

Semt sahalarının yapımına başlandıktan sonra hızla tamamlanacağını ifade eden Pınarbaşı, "Bir vaadimizi daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Birecik halkımıza şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

Birecik’te “Her Mahalleye Semt Sahası Projesi” Start Alıyor

Birecik’te “Her Mahalleye Semt Sahası Projesi” Start Alıyor

Birecik’te “Her Mahalleye Semt Sahası Projesi” Start Alıyor

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