Birecik’ten “Fıstık” Çıkışı

Türkiye'de fıstık üretiminde ciddi pay sahibi olan Şanlıurfa'da "Urfa fıstığı" markasının oluşturulması için Birecik Belediyesi harekete geçti.

Türkiye'de fıstık üretiminde ciddi pay sahibi olan Şanlıurfa'da "Urfa fıstığı" markasının oluşturulması için Birecik Belediyesi harekete geçti.

Türkiye'nin toplam fıstık üretiminin önemli bir bölümünü Şanlıurfa tek başına karşılıyor. Şanlıurfa'nın toplam fıstık üretiminin yüzde 47'si ise Birecik sınırlarında yer alıyor. Fıstığın "Urfa fıstığı" olması için yola çıkan Birecik Belediyesi, tarih ve turizm kenti ilçenin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan fıstığa da sahip çıkıyor. Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, başlattıkları tanıtım seferberliğinin bir parçası olarak, tüm hemşehrilerine "Antep değil, Urfa fıstığı diyelim" çağrısında bulundu.

"İlçemize ve kentimize sorumluluğumuz"

Başlattıkları "Fıstık Projesi" ile hem Urfa fıstığının hem de Birecik'in, dolayısıyla da Şanlıurfa'nın tanıtımını yapacaklarını anlatan Başkan Pınarbaşı, "Yöremizin sembollerinden olan fıstığın bugüne kadar Antep fıstığı ile bilinmesinin sebebi işleme tesislerinin bu kentte olmasıdır. Oysa, Şanlıurfa da en büyük üretici illerden birisidir. Şanlıurfa, Türkiye'nin toplam fıstık üretiminin önemli bir bölümünü karşılıyor. İlimizin üretiminin yüzde 47'si de tek başına bizim ilçemize ait. Şanlıurfa'daki 18 milyon ağacın 7 milyon adedi Birecik sınırlarında bulunuyor. Bu yüzden bu ürünü tanıtmayı hem ilçemize hem de kentimize sorumluluğumuz olarak görüyoruz" dedi.

"Hasat şenliği yetmez"

Her yıl fıstık hasat günü düzenlediklerini anımsatan ancak, tanıtımda bunun yeterli olmadığını vurgulayan Başkan Pınarbaşı, "Fıstığın üretimden pazarlamaya kadar birçok sorunu var. En büyük sorun ise destekleme kapsamına alınmamış olması. Oysa desteklemeye alınsa hem üreticimiz hem bölge hem de ülke ekonomimiz kazanacak. Bilindiği gibi Karadeniz Bölgesi'nin ürünü fındık destekleme kapsamında ve ülkemiz bu ürünün üretiminde dünya lideri. Oysa bir zamanlar fıstıktaki dünya liderliğimizi biz İran'a kaptırdık. Şu anda, İran dünyanın en fazla fıstık üreten ülkesidir. Bu ülkeyi ABD takip ediyor, Türkiye ise üçüncü sırada yer alıyor" şeklinde konuştu.

"Eskiden destekleniyordu"

Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, eskiden fıstığın destekleme kapsamında olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti, "İlk olarak 1968-1969 üretim sezonunda desteklenen ürünler kapsamına alınan Urfa fıstığı 1980 yılına kadar sürekli olarak desteklenmiştir. 1981 yılından itibaren de kapsam dışına alınmıştır.

1985, 1987, 1991, 1992 yıllarında tekrar desteklenmiş olup, desteklemenin uygulanmadığı 1988 ve 1989 yıllarında Güneydoğu Birlik, kendi nam ve hesabına alımlarda bulunmuştur. 1986 ve 1990 yılında adı geçen birlik hiç alım yapmamıştır. Bu dönemden sonra fıstık destekleme kapsamına hiç alınmamıştır. Bu yüzden üreticimiz mağdur olmakla birlikte, bundan yöre ekonomimiz de yara almaktadır"

"Bölgenin bakanı söz verdi"

Konuyu Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'e de aktardığını ve destek sözünü aldığını anımsatan Başkan Pınarbaşı, fıstıkla ilgili yaptıkları en önemli çalışmalardan birisinin katalog hazırlanması olduğunu ifade etti.

"Görsel şölen"

Bir de "Urfa Fıstığı Sergisi" düzenleyeceklerini, ardından da festivalin geleceğini ifade eden Pınarbaşı, fıstık destekleme kapsamına alınıp, üreticinin yüzü gülünceye kadar bu çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.

"Urfa fıstığı markası"

Başkan Pınarbaşı, hemşehrilerine de seslenerek, "Antep fıstığı değil, Urfa fıstığı ifadesini kullanalım. Çünkü Urfa fıstığı bir markadır. Urfa'da, özellikle de Birecik ilçemizde yetişen fıstığın lezzeti diğer yörelerde yetişenlerden daha kalitelidir. Toprağımızın özellikleri nedeniyle de 2-3 kilogram olan ağaç başı ortalama verim bizim ilimizde 4 kilogramı bulmaktadır. Baklavada da çerezlik tüketimde de tüccarların öncelikli tercihi Urfa fıstığıdır. Tüm hemşehrilerimizi fıstık markamıza sahip çıkmaya çağırıyorum"

Pınarbaşı, "Türkiye'nin her noktası ayrı bir tarım deseni ile marka. Üretilen ürünler, o bölgelerin sembolleridir ve marka kent olmaya değer katar. Şanlıurfa'mız da bilindiği gibi Balıklıgöl'ü, insanlık tarihinin yeniden yazıldığı Göbeklitepe'si, dünyanın ilk üniversitesi Harran, isotu, ciğer kebabı, tarihi ve doğal güzellikleriyle marka bir kent. Hepsinden önemlisi de gurur kaynağımız "Peygamberler Kenti" unvanımızdır. Tüm bunların yanı sıra fıstık da kentimizin sembolleri arasında yer almasına rağmen bugüne kadar marka oluşturma yönünde bir çalışma yapılmamış. Biz bu eksiği gidermek ve yöremizin ürününü markalaştırmak için yola çıktık. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.