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Birgi’deki Tarihi Çakırağa Konağı’na Restorasyon

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Birgi’deki Tarihi Çakırağa Konağı’na Restorasyon
Ödemiş Kaymakamlığı, ilçeye bağlı tarihi Birgi Mahallesi'nde bulunan Çakırağa Konağı'nın restorasyon işlemine tabi tutulacağını açıkladı.

Ödemiş Kaymakamlığı, ilçeye bağlı tarihi Birgi Mahallesi'nde bulunan Çakırağa Konağı'nın restorasyon işlemine tabi tutulacağını açıkladı.

Ödemiş Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada "Mülkiyeti vakıflara ait olan konak, 1993 ve 2012 yıllarında restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları ile çeşitli dönemlerde basit onarımlar geçirmiştir. Ancak ahşap olması sebebiyle yıllara meydan okumakta güçlük çekmektedir. Konağın daha uzun yıllar ziyaretçileriyle buluşabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeniden devreye girerek restorasyon çalışmalarını gerçekleştirmek üzere düğmeye basmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlık Makamı'nın olurları ile ziyaretçi ve eser güvenliği açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle İzmir Birgi Çakırağa Konağı Onarım, Teşhir Tanzim ve Çevre Düzenlemesi Projesi kapsamında proje tamamlanıp restorasyon çalışmaları başlayıncaya kadar ziyarete kapatılması uygun görülmüştür" denildi.

170 yıllık

Çakırağa Konağı'nın inşasına 1818'de vefat eden Abdullah Ağa tarafından başlandığı, 1837'de vefat eden Birgili zengin bir tüccar olan Şerif Ağa tarafından tamamlatıldığı tahmin edilmektedir.

Konak, taş temel üzerine ahşap çatkı arası kerpiç dolgu tekniğiyle, U şekilli, zemin +2 kat olarak inşa edilmiştir. Zengin kalem işi süslemeleriyle önemli olan konak, 1977-1995 arası esaslı onarım geçirmiştir.

Ege Bölgesi'nin Osmanlı döneminden günümüze ulaşan en önemli sivil mimarlık örneklerinden biri olan Birgi Çakırağa Konağı, 18. ve 19. yüzyıl bezemeleri ile ün kazanmıştır. Özellikle aynı isimle anılan odalardaki İstanbul ve İzmir manzaraları, Osmanlı resim sanatının en önemli örnekleri arasında sayılmaktadır.

Ahşap çatkı arası kerpiç dolgu tekniğiyle zemin üzerine iki kat olarak inşa edilmiştir. Avluya bakan doğu cephesinde her katta büyük L planlı birer sofa vardır. Zemin ve orta katlar dış sofalı plan tipindedir. 1995 yılından günümüze kadar konak-müze olarak hizmet vermektedir.

Birgi’deki Tarihi Çakırağa Konağı’na Restorasyon

Birgi’deki Tarihi Çakırağa Konağı’na Restorasyon

Birgi’deki Tarihi Çakırağa Konağı’na Restorasyon

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