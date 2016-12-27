Birileri yüzünden Samsun mu cezalandırılıyor..

TSO Meclis üyesi Hasan Guda, acı ama ne kadar yerinde tespitler yapmış..

Deniz yolu taşımacılığı liman özelleşti kalktı.

Demiryolu ulaşımı 'iyileştirme çalışması var' denildi kalktı.

Havaalanımız kapatılıyor. Çünkü bu kentin sahipleri sahip çıkmadı.

3 ay hava ulaşımına ara..

Allah'tan karayolumuz var da Samsun'a geliş gidiş devam edebiliyor.

Samsun'u bilmeyen de kıyıda köşede bir il zanneder.

Karadeniz'in göbeğinde, Başkentle Karadeniz'in bağlantısı olan bir kentin bu duruma düşmesi 'neden diye sormak gerekir'.

Aslında çok neden var da, 'öncelikle kenti yönetenler' kendi dertlerinin peşine düşmüş.

Bu kenti yönetenler, yıllardır iş başında olduklarını söyleyenlerin, 50 yılı planladıklarını anlatanların, aslında 'yapabileceği çok şey kalmamış'..

Herkes devrini kapatmış.

Samsun'a asıl sahip çıkacakları zamanlar da çok ama çok geride kalmış.

Nüfuslu kişilere çok katlı rantlar sağlayıp, yargılık olan ihale ilişkilerini izah etmekten zorlanır hale gelmişler..

Bir zamanlar yaptıkları 'gezilerin' şimdilerde boy boy fotoğrafları yayınlanırken, FETÖ'nün 'ikinci katına çıkan yönetici olmayı ayrıcalık' sananların şimdi düştüğü durum ibretliktir aslında.

Şimdi 'herkes kendini kurtarsın dönemine' gelindi.

Birlikte fotoğraf çektirenler neredeyse 'biz birbirimizi hiç görmedik, tanışmayız bile' diyecek durumda.

Birlikte çekindikleri fotoğrafları bile inkar durumuna düştüler.

Elbette o kişilerin düştüğü durum Samsunla 'sınırlı değil'.

İtibar bir düşmeye görsün.

Adamı otelin kapısından çevirirler..

Giremezsiniz diye dururlar önünde..

Mevkidaşın içeri elini kolunu sallayarak girerken, arkasından bakmak zorunda kalırsın.

Ben 'büyük büyük büyük bir şeyim' desen de olmaz.

Gittiğin gibi geri dönmek zorunda kalırsın.

Herkesin bildiğini Samsun'dan saklayacak değiliz elbette..

Samsun için üzücü bir durumdur ama beklenmeyen bir şey değildir.

Şimdi Samsun için kim ne isteyecek ki, 'talep edilebilecek makamlardan'. Nasıl yapacak bunu. Görüşmek için bile yanına gidemedikten sonra.

Koca makamda otururken, kredi bile çekemeyecek hale gelmiş olanlar, Samsun'a nasıl yatırım getirebilir ki..

Ya da Samsun'un ihtiyaçlarını nasıl anlatabilir.

Derdini anlatacak kimse bulamayan duruma gelinmenin nedenlerini sıralayacak değilim.

Yıllardır yazdık çizdik.

Şimdi yazdıklarımızla, o gün yalan diye hikaye anlatanlarla 'bu konuları biz dememiş miydik' diyecek de değilim.

Haklı çıkmak değil derdimiz..

Tek derdimiz bu kentin menfaatleri.

Ama bir durum tespiti yapacak olursak, 'hükmü bitmiş, telefonlarına bile çıkılmayan yöneticilerle bu kentin bir adım öteye gitmesi bundan böyle de mümkün değildir'.

Başkent'teki temsilcilerimiz, 'o nedenle Samsun'a sahip çıkma noktasında' kentimizle daha çok ilgilenmeli.

İlin Valisi İbrahim Şahin'e de çok iş düşmektedir. Çünkü 'ilin en üst düzey yetkilisidir'.

Her bakanlığın ayrı ayrı temsilcisidir.

Samsun'un bu sıkıntılı sürecinde 'tüm Başkent tecrübelerini' ortaya koymalı, adeta 'Fetret dönemi yaşadığımız' bu süreci kazasız belasız atlatmamız için elini taşın altına koymalıdır.

Çünkü Samsun'un durumu iyi değildir.

Samsunspor ağır yaralıdır.

İlin ulaşımı demiryolları ve havayolları açısından felçtir.

Yatırım durma noktasına gelmiştir.

Kentte FETÖ soruşturmaları tam gaz gitmektedir.

Çelik çekirdeğe doğru uzanan bir sürece girilmiştir.

Daha önce çok kez basında gündeme gelen isimler ya tutukludur, ya firaridir ya da gözaltındadır.

Arazi rantlarıyla ilgili daha önce gündeme getirilen konular 'bugün yeniden' gündeme düşmüştür.

Basında daha önceleri yer alan bazı ihale ilişkileri savcılık soruşturması süreci durumundadır.

Yani 'Samsun şu an için ciddi bir süreçten geçiyor'.

Bu kentin birilerinin hataları nedeniyle gözden çıkarılmasına hem Vali Şahin, hem de Başkent temsilcilerimiz izin vermemeli.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a da bu konuda büyük bir sorumluluk düşmektedir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'a da.

AK Parti Milletvekilleri Fuat Köktaş, Ahmet Demircan, Orhan Kırcalı ve Hasan Basri Kurt'ta 'Samsun'un sorunlarına eğilmeli'.

Hiç bir siyasi kaygı yaşamadan bu kentin kaybetmesine izin verilmemeli.

Çünkü Samsun ve Samsunspor bu yaşadıklarını hak etmiyor.

Bu kentin yöneticileri 'kapıdan dönmemeli', bilakis Karadeniz'in başkentinin yöneticileri olarak, kapıda karşılanmalı..

Hiç hak etmiyoruz, hiç.