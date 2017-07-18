  • BIST 106.217
  • Altın 140,053
  • Dolar 3,5310
  • Euro 4,0513
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
  • İzmir 21 °C
  • Ordu 21 °C
  • Sinop 19 °C
  • Giresun 23 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 23 °C
  • Trabzon 26 °C

Birinci Dereceye Yükselen Hakim Ve Savcılar Resmi Gazetede Yayımlandı

» »
Birinci Dereceye Yükselen Hakim Ve Savcılar Resmi Gazetede Yayımlandı
Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) kararı ile 15 hakim, 7 savcı, 7 idari mahkemesi başkanı ile 1 vergi mahkemesi başkanının birinci dereceye yükseltilmesi Resmi...

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) kararı ile 15 hakim, 7 savcı, 7 idari mahkemesi başkanı ile 1 vergi mahkemesi başkanının birinci dereceye yükseltilmesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, birinci dereceye yükselmiş olup 30.04.2017 tarihi itibariyle birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak olan adli yargı Hakim, Cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı Hakimlerinin adlarını belirten liste Resmi Gazete'de yayımlandı. Nisan 2017 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanların listeye dahil edilmediği ifade edildi. Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde bu listede adlarını göremeyenlerin yayım tarihinden itibaren bir ay içinde HSK'ya yazılı başvurmak sureti ile durumlarının incelenmesini isteyebileceği belirtildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalya’da Engelsiz Plaj17 Temmuz 2017 Pazartesi 20:53
  • Nasreddin Hoca Heykeline Tepki17 Temmuz 2017 Pazartesi 19:38
  • Beşiktaş’taki Yol Çökmesinin Nedeni Ortaya Çıktı17 Temmuz 2017 Pazartesi 18:38
  • Pamukkale’ye Girişin Suriyelilere Bedava Olduğu İddiası17 Temmuz 2017 Pazartesi 18:18
  • Köy Evini Şehitlerin Fotoğraflarıyla Süslediler17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:58
  • Şehit Polis Memuru İçin Konya Emniyet Müdürlüğünde Tören Düzenlendi17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:53
  • Kastamonu’da Ağaçta Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:53
  • Büyükşehir’den Anıtkabir’de Plan Değişikliği Açıklaması17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:53
  • Teröristlerin Katlettiği Çoban Toprağa Verildi17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:48
  • Öz Taşıma İş Sendikası 15 Temmuz’u Unutmadı17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti