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Birliğimiz bütün oyunları bozacaktır

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Birliğimiz bütün oyunları bozacaktır
Samsun Valisi Kaymak, “Bizi bölmek ve parçalamak istiyorlar. Bunu başarmak için de bu örgütleri kullanıyorlar. Allah’a şükür biz birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece, bunların oyunları boşa çıkacaktır” dedi.

Vali Osman Kaymak ve eşi Emine Kaymak “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla şehit yakınları, gaziler ve aileleri adına Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Salonunda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yemek programına katıldı. 

Programda konuşan Vali Kaymak, " Bizi bölmek ve parçalamak istiyorlar. Bunu başarmak için de bu örgütleri kullanıyorlar. Allah’a şükür biz birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece, bunların oyunları boşa çıkacaktır” dedi. 

HAİNLERLE SONUNA KADAR 
MÜCADELE EDİLECEKTİR 

Daha sonra Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Akileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, “Bundan bir yıl önce ülkemizi, vatanımızı, milletimizi bölüp parçalamak isteyen hainler, milletimizin ve devletimizin dik duruşu sayesinde o hainleri bir gün sürmeden hüsrana uğratmıştır.  Hainlerle ve her türlü kötü örgütlerle sonuna kadar mücadele edilecektir. Türkiye artık eskisinden dala güçlü, daha enerji doludur. Biz buna inanıyoruz”dedi. 

Programa ayrıca; Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Adalet Komisyon Başkanı Kemal Alver, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Erol Tosun, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İlkadım kaymakamı Turan Atlamaz, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Jandarma Komutanı. J. Kd. Alb. Ünsal Ağaoğlu, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı P. Alb. Sedat Bulut, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Daire Başkanı Durmuş Ali Daldallı, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.

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